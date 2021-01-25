網路上訂飯店、民宿，最怕就是與照片不符合，有位女網友在臉書分享幾張照片，表示日前透過網路訂飯店，結果一進到房間，以為自己來到醫院，照片曝光後，許多網友反而超羨慕這種房型，還有人歪樓笑虧「可以解鎖各種姿勢」。

女網友在臉書社團「爆怨公社」上PO文並上傳幾張照片，標註「我只是在網絡上訂了間舒適雙人房而已，為啥感覺好像我行動困難，到了醫院」？只見照片中寬敞諾大的房間，看起來相當整齊又明亮，不過卻到處都有「把手」，也就是專門替行動不便的房客，打造的無障礙空間，連浴室都有洗澡專用的椅子。

網訂舒適雙人房一看竟像醫院 曝照老司機邪笑：解鎖各種體位（圖片取自／爆怨公社）

照片曝光後，許多網友直呼這種房間很好，又大又寬敞，且比較不容易發生危險，「無障礙房很好啊，貼心細心的店家，賺錢也顧到了不方便的人」、「滿滿的安全措施，住起來很安心」、「這樣的浴室很安全，比較不怕滑倒」，其實現在很多飯店都會設置無障礙房型，讓行動不便、或是孕婦可以安全住宿，如果不喜歡可以要求換房間，因為有特殊需求的客人，會需要依靠這些設施的幫忙。

無障礙房型獲的網友好評（圖片取自／爆怨公社）

其中不少網友看到許多「把手」紛紛歪樓，留言笑虧「怕你腳軟而設計的」、「各種體位都方便」、「對不起我腦中有邪惡畫面」、「這個有隱藏版用法」、「洗臉盆上運動也可以」、「老司機最愛的房型」。

(中時新聞網)