農曆春節即將來臨，面對新的牛年不少人都希望可以被財神眷顧，擁有一個不愁沒錢花的2021年，最近《搜狐》就點名了3個生肖，在農曆春節過後財運也會跟著上升，只要好好把握機會，在某些方面做足準備的話，收入就會變得相當可觀！

1. 生肖虎：制定年後計畫

屬虎的人其實一直以來運氣都不錯，只是長時間被壓抑住了，等到好運真的降臨時，很容易就因此錯過。在牛年，屬虎人如果想擁有好運氣，「制定年後計畫」就是你們的不二法門，把所有需要做的事情都列出來，並一件件完成，基本上就不會遇到太多阻礙，千萬不要等到機會到來才手忙腳亂，而錯失了發大財的良機啊！

2. 生肖龍：經營好人際關係

屬龍的人因為外向、直爽的性格很容易就和他人打成一片，朋友也相當多，但朋友太多也造成你們產生顧此失彼的狀況，使人際關係出現裂痕，運勢自然也受到阻礙。在牛年，屬龍人要特別注意人際方面的問題，最好不要和朋友發生矛盾，做任何事才能順利無阻；另外，屬龍人在今年也會得到上司器重，好好把握住升職加薪的機會吧！

3. 生肖雞：從失敗中吸取經驗

屬雞人做事比較謹慎、踏實，你們也經常會從失敗和錯誤的經驗中學習、反思。到了牛年，這個舉動正是幫助你們提升財運的最佳方法，很多時候都只是一些小事才導致你們受挫，如果能從中吸取教訓，在未來就不會重蹈覆轍；另外，屬雞人越到年底越要打起精神，只要肯努力，一夜暴富絕對不只是夢想。

(中時新聞網)