曾是節目《命運好好玩》班底的知名命理師朱峰靖，有糖尿病、心臟病等病史，今（24日）驚傳在同居女友住處昏迷，送醫後不治，噩耗一傳出不僅震驚《命運好好玩》製作單位，連命理師江嘉葉也錯愕不已，向《中時新聞網》大嘆朱峰靖昔日因桃色新聞家庭受到影響，可惜一個專業人才。

命理師江嘉葉多年前因上《命運好好玩》，與朱峰靖在後台相識，不過因錄影關係，時間倉促，兩人只能簡單打打招呼，交情不深。不過江嘉葉對朱峰靖印象最深刻的，就是他總是一身唐裝打扮，個性健談，談吐風趣，態度客氣有禮。

命理師江嘉葉與朱峰靖在《命運好好玩》後台相識，對朱峰靖的服裝打扮、專業與風趣談吐印象深刻。

如今聽聞朱峰靖驟逝消息，江嘉葉坦言內心相當難過，稱朱峰靖當年在命理界紅極一時，後來逐漸淡出幕前，兩人也因此失去聯繫。江嘉葉感嘆地說：「真的很難過，他是非常優秀的人，談吐跟專業知識都很好，對很多道教科儀、禮儀，還有改運之類的都非常專業，這樣一個人才後來因捲入桃色新聞，影響到家庭，真的是很可惜，很難過，希望他一路好走。」

命理師朱峰靖昔日是《命運好好玩》班底，小有名氣，愛家好男人形象深植人心。未料2016年卻傳出與女信徒有染，遭妻子提告，朱峰靖辯稱「勃起障礙」，新北地院不採信，判定2人所為侵害朱妻配偶權，遭求償30萬。

(中時新聞網)