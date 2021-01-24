共軍運8反潛機。(圖/國防部提供)

大陸13架解放軍機1月23日進入我西南空域，分別為1架「運-8反潛機」、8架「轟-6K機」及4架「殲-16機」，並由我軍機廣播驅離及以防空飛彈追監。名嘴李正皓表示，大陸出動這麼多軍機，劍指美國，美中在西南空域做無聲的角力，讓人毛骨悚然。

李正皓在《聚焦關鍵》節目中表示，如今這個狀況，已經不能用西南空域很熱鬧來形容了，會讓人有毛骨悚然的感覺。23日從早上10點12分，我們第一批的戰鬥機起飛去驅離，一路到下午1點半的時候，整整經過3個小時18分。第一個運8反潛機1架次，坦白說這是正常操作；轟6K有8架次、殲16有4架次，總共加起來有12架次的飛機，對於我們來說是非常誇張的，等於是這個月最多的次數，我們有8度用廣播去驅離。

李正皓接著表示，竟然在西南空域的巴士海峽發現有C2灰狗式的艦載型運輸機，軍事迷研判有美國的航空母艦。所以大陸才會派出轟6跟殲16，轟6號稱航空母艦殺手，專門在瞄準轟炸航空母艦。大陸會出動那麼多架次的飛機，其實很有可能不是針對台灣，而是針對美國的航空母艦。

李正皓指出，「太平洋艦隊」粉絲專頁特別貼出「美國羅斯福號正在西太平洋執行任務」，表示整個西太平洋，羅斯福號都在這邊部署。所以從整個綜合訊號判斷，其實極度有可能是因為美國的航空母艦出現在台灣的巴士海峽。

李正皓接著表示，所以大陸派出轟6K跟殲16，這對大陸也是標準配置；因為任何一個先進戰鬥國家都知道，如果轟炸機出去，它旁邊要標配所謂的護衛機，就是所謂的僚機，因為轟炸機沒有空對空的功能，所以這時由殲16配轟6，來打擊美國的航空母艦，或許是要給美國的航空母艦做一個威懾。所以從整件事來看，會讓人家覺得毛骨悚然，台灣在防疫的情況下，我們以為沒事了，美中卻在我們的西南空域做無聲的角力。

(中時新聞網)