已故高雄市議長許崑源，去年6月6日罷韓投票日當天墜樓身亡。資深韓粉潘恩西表示，486先生採訪高雄市議員黃捷的影片，讓他非常錯愕，486先生指責黃捷弔唁許崑源那天為什麼要哭？黃捷卻和486一搭一唱嘻笑怒罵，消費亡者，讓他不禁為許前議長不值。

潘恩西24日在臉書表示，他無意中看到486先生採訪黃捷的影片，對話內容讓他十分錯愕，沒想到486評價韓粉是「憨粉」也就算了，結果他下一秒就指責黃捷那天（弔唁已故高雄市議長許崑源）為什麼要哭？

該影片中486直嗆：「面對這些癟三有什麼好哭的？」黃捷回：「對呀！我自己也是有點自責，覺得不應該呈現這樣那麼脆弱的一面。」486一旁附和：「真的！」黃捷又說：「那個現場的狀況就是讓我感覺敵意很重吧。」「說我為什麼要來，好像講得我是殺人犯一樣。」

潘恩西不禁問，黃捷到底知不知道為什麼讓人討厭，假若那天她的眼淚是真的，過了半年後她上486的節目，卻和486一搭一唱嘻笑怒罵，消費亡者，讓他為許前議長不值，不值得他當初關心黃捷，不值得他超越黨派立場去提攜黃捷。

已故高雄市議長許崑源曾表示，「黃捷這個小女孩漂漂亮亮的，看起來也用心，以後會有前途，我們讓她多一點機會表現。」（李眉臻臉書2020/6/26）

潘恩西表示，許議長一生功在高雄，問政霸氣，但助人無數，不分黨派，照顧弱勢，慷慨解囊，不遺餘力；若不是這份傲骨，不畏權勢的凜然，豈能得到如此連日絡繹不絕的人潮，前來弔唁議長。而黃捷卻屢次辯駁她自己唐突的行經，說實話即便黃捷沒去弔唁，也沒人會把她當一回事，但她還是在記者面前落淚，訴說自己委屈。如果黃捷對議長的敬重是真、對議長的懷念是真，那麼足以超越外界對她那天一抹鮮豔朱唇衝撞的批判，而不是事後在486節目上訴說自己委屈，她的眼淚是真是假，哪一個才是真正的她，可能她自己也不甚清楚。

潘恩西直言，今天他看到這段已經被下架的影片，覺得是冥冥中註定。他想對議長說：「這次不要再護黃捷了，好嗎？這樣她才會成熟，才會成長，才有機會成為一個有同理心的人。」

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無意中看到486採訪黃捷的影片，對話內容讓我十分錯愕，錯愕的不是她為什麼上486的節目，雖然之前486在陳其邁面前，公然阻擋中天記者採訪的囂張模樣，已經讓人非常討厭，沒想到今天親耳聽見他486是這樣評價韓粉是「憨粉」也就算了，結果他下一秒就... 由潘恩西發佈於 2021年1月24日 星期日

(中時新聞網)