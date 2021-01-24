桃園醫院疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今宣布回溯採檢1月6日至1月19日曾於該院就醫的人士，估計要匡列5000餘人進行居家檢疫，連帶影響防疫專線1922被民眾打爆。對此，指揮中心發言人莊人祥今指出，對此早有因應，已將接線人員從原本的25名擴張至60名。

由於部桃疫情持續失控，今有不少民眾反應疾管署的防疫專線1922打不進去，莊人祥解釋，為因應今晚的防疫專線，指揮中心早已規劃動用60人來協助接聽向民眾進行衛教與諮詢，但若仍有民眾持續打不進去，也可透過留言的方式，後續將會有專人提供服務，至於在1月6日至1月19日曾於桃園醫院住院的民眾，本來就在通知名單中，民眾無須太過擔心。

指揮中心傍晚宣布，由於桃園醫院疫情擴大，全棟病房升級紅色警戒，三種人在1月6日至1月19日曾到過部立桃園醫院，即日起全數列入居家隔離14天。三種人包括：(一)出院病患及其同住者、(二)陪病者及其同住者、(三)與案889就醫時的相關接觸者。

指揮中心宣布的被匡列民眾自今晚6時起強制禁止外出，將會有衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫，也可直接撥打1922提供資料，以利協助安排。

(中時 )