2021年業餘明星對抗賽今日進行第3場賽事，社會人明星隊此役火力全開，全場敲出16安攻下9分，加上5位投手聯手封鎖大學生明星隊打線，以9比0大勝，前3戰打完取得2勝1負領先。

社會人隊今天一開賽就火力全開，劉任傑獲保送後，下一棒楊振裕補上右外野三壘安打，助隊先馳得點，黃佳瑋再轟出左外野大號2分炮，一口氣將分數拉開為四分差。

李峻旗獲得隊友火力支援後也越投越輕鬆，3局只被擊出3支零星安打，翁偉迪、蔡偉凡、鄭祐豪以及王政浩也都有效壓制大學生打線，其中鄭祐豪主投1局連飆3K，總計目前登板2.1局繳出連7K的壓制力。

社會隊吳思賢總教練表示，全隊的狀況自練習以來都發揮得不錯，今天大學隊的投手可能比較緊張，失投球比較多，黃佳瑋、陳偉志跟林鴻瑋的狀況維持得很好，黃佳瑋到目前打擊率還是百分百。

吳思賢也認為，大學隊雖然輸球，但是也看得出來他們其實都很有潛力，只是在解讀比賽的經驗比較欠缺，幾位打者也都看的出來適應比賽的能力很好，也是未來會繼續重點觀察的對象。

大學隊總教練謝承勳則說：「今天年輕的投手可能太想把比賽丟好，反而讓自己放不開，在場上沒有發揮自己的優勢，也讓這些有經驗的打者掌握到機會。」

今天大學生隊全場雖僅6支安打，但是其中有4支是長打，謝承勳認為，若有把握機會，分數不會差這麼多，「但是這也是大學隊需要去學習的地方，如何去幫助球隊更有機會拿下分數並贏得比賽。」

(中時 )