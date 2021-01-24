轎車過彎時疑失控 新店車禍4人輕傷送醫 23:452021/01/24 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店安祥路晚間發生3輛自小客及1輛黃牌重機碰撞車禍。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（24日）晚間10時許，新北市新店區安祥路1輛自小客車過彎時疑因失控衝向對向車道，連續衝撞2輛自小客車及1輛黃牌重機，現場一片狼藉，所幸僅造成2男2女輕傷，分別送往慈濟醫院及耕莘醫院醫治。轄區新店警方已在調查車禍發生原因，並釐清肇事責任。 開車自撞安全島 男無照心虛落跑 找友頂替投案被識破 高雄化糞池超濃沼氣毒暈4工人 送醫搶救無礙 (中時 ) #輕傷 #輛自小客車 #新店 #安祥 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市議員批台中市A1類車禍六都最高 警察局：今年起推動路安專案 13:042021/01/24 社會 苗栗女駕駛喝醉闖紅燈衝撞 老翁遭撞飛輾壓拖行慘死 14:172021/01/24 社會 車用晶片急缺德國求救 專家：產能分配台灣扮要角 16:532021/01/24 財經 東海商圈辦喜宴變全武行 4越南移工掛彩送醫 16:382021/01/24 社會 雙載撞安全島擦火光 2人不治 04:102021/01/24 社會新聞 樹林鹿角溪4期公園啟用 籃球運動場供各年齡層玩樂 17:202021/01/24 寶島 中市157路公車明起新增4站 后里區民眾搭車更便利 13:362021/01/24 寶島 黃尚禾連親4女笑稱時間管理大師 04:102021/01/24 娛樂新聞 LEXUS推小改款 全新LS車系登場 04:102021/01/24 產業．科技 介紹朋友上班反遭雇主逼還錢 母機警報警速逮8人 19:562021/01/24 社會 疑搭訕有男友的正妹 男遭拖下瑪莎拉蒂毒打刺傷腹部 12:202021/01/24 社會 社會熱門新聞 母不識字卻買天價保單 女兒臥底保險公司1年揭驚人真相 - 社會 超噁小吃攤 客人剩湯倒回鍋 吃剩豬腳也下鍋 民眾目擊全都錄 - 社會 仗著新娘不敢生氣 新郎婚禮上偷整岳父 才結婚秒被甩 - 社會 為何離不開天龍國？網曝10優點：就算再窮也要住台北 - 社會 乘客搭公車沒戴好口罩 與司機爆口角上演全武行 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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