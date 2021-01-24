今（24日）晚間10時許，新北市新店區安祥路1輛自小客車過彎時疑因失控衝向對向車道，連續衝撞2輛自小客車及1輛黃牌重機，現場一片狼藉，所幸僅造成2男2女輕傷，分別送往慈濟醫院及耕莘醫院醫治。轄區新店警方已在調查車禍發生原因，並釐清肇事責任。

(中時 )