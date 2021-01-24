民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案，也將在2月6日投票。資深媒體人韋安表示，罷王連署人數和實際票的比例反推，罷捷票數剛好超過罷免門檻。怪不得挺黃捷的人會這麼緊張，要硬碰硬力拚反罷票超過罷免票。

韋安24日在臉書貼文表示，邪了！「罷捷」的神秘數字「有87趴像」？一.罷韓有效連署人數377,662人，和罷韓實際票939,090票的比例是2.46；二，罷王有效連署人數，和罷王實際票的比例是2.39（與罷韓只相差0.07）；三，罷捷有效連署人數是30,498，如果採用罷王有效連署人數，和實際罷免票數比例2.39來算，將是30,498×2.39=72,890，剛好超過媒體報導的罷免門檻71,958。怪不得，挺黃捷不被罷免的人會這麼緊張，要硬碰硬去拚反罷票超過罷免票。

桃園市議員王浩宇被8萬4582票罷免後，黃捷也面對罷免投票，總統蔡英文直接表態，要民進黨中央守住。外界均認為，民進黨是要阻止骨牌效應，如果王浩宇、黃捷都被罷免，下一個可能就是台灣基進立委陳柏惟，那民進黨2022年就不用選了，甚至2024年的總統大選也會遭到波及。

「罷捷」投票即將登場，藍綠雙方動員互別苗頭。罷捷團體在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」遊行，吸引逾2千多人參加；黃捷則與高雄市長陳其邁一同訪視鳳山老人公寓，主打市政牌。

邪了！「罷捷」的神秘數字87%地像？ 一，罷韓有效連署人數（377,662），和罷韓實際票（939,090）的比例是2.46 二，罷王有效連署人數，和罷王實際票的比例是2.39（與罷韓只相差只0.07） 三，罷捷有效連署人數是30,4... 由韋安發佈於 2021年1月24日 星期日

(中時新聞網)