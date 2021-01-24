大陸解放軍軍機連2日大規模擾台，昨日派出13架軍機侵擾台灣西南空域，24日更派出含蘇愷30在內的15架戰機、反潛機。對於大陸軍方反常調派，前海軍官校教官呂禮詩直言，這除是共軍海軍艦隊為「海空綜合對抗操演」的演練前奏，更是為驗證「遠海作戰」能力，同時也向剛就職的美國總統拜登「秀秀肌肉」。

國防部公布共機航行圖。(圖/國防部提供)

國防部24日證實，共軍當天派出15架軍機擾台，共有運-8反潛機2架次、蘇愷-30戰績2架次、殲10機6架次、殲-16機4架次、運8技偵機1架次，闖我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

由於美航母羅斯福號航母戰鬥群經台灣南端的巴士海峽，前往南海做例行性訓練，大陸連兩天派大批軍機回應，空軍23日發布共機動態亦指出，有1架運-8反潛機、8架轟-6K長程戰略轟炸機及4架殲-16戰鬥機侵擾我西南空域。

呂禮詩在臉書貼文研判，23日出現共機，如同2年多前「遠海長航」一般，他指出，艦隊進行跨海區操演前，空中兵力總是會先出現，實施「海空綜合對抗操演」；演練結束後，再改編遠海聯合訓練編隊，執行「聯合突破巴士海峽作戰演習」。

已退役的中華民國前海軍艦長呂禮詩。(圖/翻攝自 呂禮詩臉書)

此外，呂禮詩也提到，去年的「161遠海聯合訓練編隊」，根本是航艦戰鬥群的規模，而中國大陸號稱已形成初始戰力的山東號航空母艦，今年會不會走一趟關島，驗證遠海作戰及疫情管控能力，也向剛就職的拜登秀肌肉，值得大家繼續看下去。

據國防部透露，共軍海南島的軍艦正在集結出海，初步研判是美軍航母戰鬥群與大陸海空軍兵力在南海較勁。

(中時新聞網)