花500元可以買到台灣產物理賠10萬元的「防疫神單」，將於1月25日停售，截止收件的時間僅到下午5點。由於連日來湧入台灣產物各個據點投保人潮爆滿，現已可見工作人員預貼的排隊路線至一樓騎樓，迎接「500之亂的終戰日」。

臺灣產險於1月22日發新聞稿說明，兼顧服務品質、保障所有保戶之權益及本公司風險胃納量，將於2021年1月25日（星期一）下午5:00起，停止「法定傳染病

費用保險」商品之受理。

台灣產物準備投保防疫險民眾的排隊動線。（圖／讀者提供）

臺產並說「停售」的原因有二：

一、本防疫保險商品近日因疫情關係受到全國民眾關注，目前湧入之案件數量遠超過該公司行政作業之負荷量，儘管該公司已緊急調派所有可調動人力支援紓解業務，仍不免影響其他保戶之承保作業及理賠報案、保單異動申請等之處理效率。

二、依近日該商品之銷售情形，該公司預估即將達到臺產公司所設定之風險累積額度。

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(中時新聞網)