住家對我們運勢影響頗大，如果想為自己改運、添財可先從自家房子的居家風水下手。運勢命理專家艾菲爾老師整理了幾項富有人家的住家旺財方法，記得與好友分享，和他們一起嘗試看看。

▍1.常打開窗戶，多照射陽光

最好多把窗戶、窗簾打開，增加多一點的陽光，讓屋裡能被陽光照射，居住的人精神更加舒爽，不會一直處在黑暗的感覺。

▍2.在屋裡點長明燈

在家中或某一個房間的財位，擺設一盞小燈，燈泡也可以，一天24小時都需亮著。也可以在玄關處點，將有利自己的事業發展。因為玄關和屋主的事業、運勢相關，是看出財運狀況的重要地點，2021正財位在正西方，家中此處一定不能陰暗。

▍3.多請朋友到家中聚聚

有人在家中就有人氣，房子內也不會感覺陰沈、過於安靜。因為房屋就是要人來鎮壓，如此也能增加一些陽剛氣息。

▍4.沙發不要背著門

客廳是家裡的財氣聚集處，想留住自己的錢財，沙發記得要面對門，當你坐在沙發上時，可直接面對著大門，正面去迎接，財神才會進入屋裡，如果是背對門坐，財神就會被擋掉，留不住錢財。

▍5.客廳擺招財的盆栽

客廳可以選用富貴竹以及招財樹，或葉子圓型的盆栽，這些植物意喻為吉祥、聚財、如意等意思。而富貴竹也可稱為萬年竹，葉片茂綠，往上生長，意喻節節高升。

▍6.鋼製大門別反光

大門是財神爺光臨的第一站，如果家中大門使用會反光的不銹鋼材質，就算財神爺來到，也會被反射嚇跑。建議將門換掉，或是貼上裝飾貼紙。也可以在門前放置黑、藍色系的地墊，不銹鋼大門為金，黑藍色為水，能幫助形成「金水相生」，招財又聚氣。

▍7.財位放花瓶

2021正財位在正西方，可以擺放花瓶，裡面放少許清水，最好是取自銀行的發財水。

▍8.財位擺放一對貔貅

貔貅是以錢財為食的神獸，最喜歡咬過路人的錢，吸納四方財氣。在流年財位正西方擺放貔貅一對，代表一陰一陽、一公一母，公的咬錢、母的守財。然後將中獎的彩券或獎金、紅包，也就是所謂的錢母，一併放在貔貅旁，更利催財。若不清楚東南方位在哪，也可放在入門對角的明財位上。

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(中時新聞網)