娛樂8點半》生兒育女對不少女人來說，是漫長人生裡最想完成的其中一件大事，很多女明星到了某個時期會結婚生子，但當年有「拚命三娘」稱號的孟庭麗，曾拍戲忙碌到一天僅睡半小時，在50歲那年拍戲到昏倒，搶救後被判定腦死，震撼演藝圈；感人的是，孟庭麗死後捐贈器官，遺愛人間拯救3條生命，至今仍經常被拿出來討論，讚揚她的努力和大愛。

年輕時期孟庭麗外型出眾，因此戲約不斷，照片為第四屆角色影展。(盧禕祺攝)

孟庭麗在台北出生，出道前曾在和平醫院實習，擔任了2年的護理師，出社會的她得替父母分擔家計，不僅要照顧弟弟妹妹，也要幫母親做家務；但久而久之，她也發現護理師拿到的薪水，根本沒辦法滿足一家人的開銷，她開始兼差當模特兒，還獲得不少拍電視廣告的機會，讓她一腳先踏入演藝圈。

在1990年電影《中華警花》導演發現孟庭麗出眾的外型，在電影裡飾演女主角的搭檔，當時23歲的她，終於進入演藝圈，有了第一部作品；從1994年起，孟庭麗轉戰電視圈，各大電視劇爭相邀請演出，也開啟她「拚命三娘」的命運。

孟庭麗個性活潑又開朗，在演藝圈有不少好朋友。(圖/ 取自中時資料庫，盧禕祺攝)

接下來20年，孟庭麗的戲約不斷，雖然都不是女主角，但她在多部知名電視劇都有亮眼表現，像是《流氓教授》、《第八號當舖》、《台灣龍捲風》、《金色摩天輪》、《我們發財了》、《世間情》和《廉政英雄》等等；除了在8點檔演出外，還有在2005年偶像劇《惡魔在身邊》飾演賀軍翔的媽媽，在年輕一代粉絲腦海留下深刻印象。

不過，在2016年1月孟庭麗爆出流感得肺炎，且她同時參與拍攝兩部電視劇《加油！美玲》和《嫁妝》，沒想到她在拍戲時昏迷，送醫搶救，經過11天治療無效，院方在2月5日晚間6點41分正式宣告腦死，享年50歲；最感動的是，孟庭麗家屬同意器官捐贈，讓她遺愛人間，嘉惠至少8人，其中更救活3人性命，消息曝光後，許多人都感激她的偉大。

孟庭麗器官捐贈感謝狀。(圖/ 摘自孟祥淵2016年2月22日臉書)

但孟庭麗拍戲到昏倒的狀況，引起爭議，尤其她曾在社群平台透露，拍戲期間她常常沒時間休息，一天睡30分鐘是常有的事，因此部分網友不免推測，孟庭麗是「過勞死」，紛紛對她的離去感到不捨和心疼。

後來一些粉絲整理孟庭麗的故事，她一生只交過一個男朋友，分手恢復單身後也都過著一個人的生活，把自己的時間幾乎奉獻給工作，但也都是為了賺錢養家，有人曾替她抱不平，覺得她是如此樂觀開朗又心地善良，如果能多愛自己一點或是自私一點，說不定就不會那麼早到另一個世界當天使。

(中時新聞網)