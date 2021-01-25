【回憶殺】55歲資深歌手裘海正近日舉辦個人演唱會，讓歌迷再度憶起曾經的少女組合「飛鷹三姝」，其中一員方文琳當年外型最亮眼，但為了愛情她甘願放棄事業，最終卻沒被好好善待，令人心疼。

方文琳是彰化人，20歲以前在台中西餐廳擔任駐唱歌手，在媽媽的鼓勵下參賽台視節目《綜藝金榜》舉辦的歌唱比賽，憑著實力奪冠得到簽約機會，雖然未能如期出片，但她在電影《滑稽新傳》、《淡水最後一班列車》和瓊瑤劇《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》露臉，飄逸長髮和親切燦笑頗受觀眾矚目。

方文琳曾是少男殺手。（圖／中時資料照）

後來劉文正創飛鷹唱片，將方文琳、裘海正和伊能靜組成飛鷹三姝迅速打開知名度，尤其方文琳的高顏值和唱將實力深受觀眾歡迎，很快地推出首張專輯《不一樣的女孩》成為少男殺手，嚐到走紅滋味。不過正值青春年華的方文琳哪可能放棄談戀愛，她曾與同樣身為偶像歌手的王傑共墜愛河，完全不介意對方曾有婚姻和女兒的現實，甚至被愛沖昏頭不顧工作，直接跟恩師劉文正翻臉，剪去一頭大長髮，以偶像身分認了戀情。

方文琳、裘海正和伊能靜。（圖／中時資料照）

可惜這段戀情半年便不歡而散，多年後王傑曾在節目《SS小燕之夜》中談及這段感情，洋洋灑灑地數落方文琳的不是，指控女方騙錢、騙婚，希望別再跟她的名字擺在一起。對此方文琳喊冤，無奈表示：「不回應不代表我默認。」

方文琳和王傑的戀情曾驚動外界，可惜不歡而散。（圖／中時資料照）

與王傑分手後，方文琳選擇小她4歲的于冠華，1996年兩人舉行婚禮，于冠華感動到灑男兒淚，因為在他心中，一直視方文琳為偶像、女神，相當珍惜這段緣分，婚後兩人陸續生下兩名寶貝女兒，看似幸福的家庭卻蒙上陰影，由於于冠華有酗酒惡習，夫妻倆時常起口角，結婚第9年婚姻亮紅燈，原來于冠華疑似被被《時報周刊》拍到和異性溜進旅館，夫妻倆特地召開記者會否認婚變，當著媒體的面激烈親吻，並和女兒們一起拍攝10周年結婚紀念照，證明感情仍鶼鰈情深。

于冠華曾在迎娶方文琳時感動落淚，最終仍外遇離婚。（圖／中時資料照）

于冠華當時堅稱沒有帶女人開房，在鏡頭前親吻方文琳化解婚變疑雲。（圖／中時資料照）

未料事隔不到1年，于冠華再度被媒體拍到帶女人開房間的照片，這回他不再否認，發出親筆聲明「為了不再傷害文琳，今天我們已經協議離婚了！」不但沒挽回婚姻，還放棄一切權利，方文琳即便再怎麼心痛，還是鐵了心答應離婚，並拿到兩個女兒的撫養權。

隔不到一年于冠華認外遇，主動提出離婚，令方文琳傷心落淚。（圖／中時資料照）

恢復單身後，于冠華於2017年再婚交往半年、小9歲圈外女友，方文琳則不願再踏入婚姻，表示如果有緣，僅想要有伴侶就好；根據《聯合報》報導，方文琳自認重視自由空間，不適合跟別人一起生活，現階段只想繼續工作賺錢、不願再遷就。

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(中時新聞網)