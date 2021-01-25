有網友表示，台股上萬六，但他手中6檔股票還是賠錢。（資料來源PTT股板）

編按：在台積電領軍衝鋒下，台股登上16000點大關，近期一波「拉積盤」走勢，掀起資金排擠效應，造成中小型股軟趴趴。有網友在PTT股板哀號，「股市上萬六，為什麼我的股票還是賠錢，徵求持股健檢」，該網友po出的持股明細包括台塑、東聯、中碳、宏碁、長榮航、中裕等六檔股票，總報酬率-37%、帳面虧損61萬元。對此，分析師除了點出該網友犯了許多散戶的兩大投資謬誤外，並給了三項長期投資建議。

------------------------------

這份持股明細「乍看之下」沒有太大的問題，檔數不至過度分散，且同時配置了積極與穩健的標的，而穩健的股票如台塑、中碳等，都是市場公認的好公司。但這份持股明細，確實犯了許多「散戶的投資謬誤」。以該投資人的成本價來看，這些股價的進場時機都有些久遠了，因此不難判斷出有兩種可能，一、買進之後就丟著不管；二、抱持長期投資的心態。第一種心態有多夭壽，筆者想就不用多言了！今天筆者就第二種心態來做一個探討。

長期投資並不是不好，但在長期投資的前提下，筆者會有以下三個建議：

一、如果是長期投資，平常也沒有時間檢視持股，那就放棄投機型（如、中裕）的標的吧！畢竟帳面-77%，基本上已經不需要抱持轉虧為盈的想法，賠多是應該、賠少是幸運。

二、不論持股多麼穩健、配息多麼漂亮，「分批進場」，絕對是王道。以該持股明細，台塑115.5元的成本價，就知道他不是買在2019年最高點，就是買在2018年，甚或更早之前。換句話說，他曾經歷過去年3月股災，台塑一度殺到64.8元，當時持股幾近腰斬局面。

如果他確定要長期投資台塑，不妨以定期定額或定期不定額（下跌加大進場部位）的方式進場，筆者相信即便台塑現在仍處於歷史的中階水位，但這位投資人的帳面數字肯定是獲利的，且別忘了還不含配息呢！

三、最後再來談談配息這件事！許多人認為買到配息率高的好股票，就可以放任股價下跌，反正早晚會補回來，這種想法也很糟糕。同樣以台塑來講，近年配息率都有5%的水準，但所謂「配息率」指的是以「當年度的股價」來計算，並非「你的成本價」，殊不知別人的5%、有可能是你的3%，這一來一往之間，都是無形的時間成本。

若真的要針對這份持股明細給個建議，第一個要做的，是將持股檔數減少到3檔以內（非投機型），接著養成至少每季檢視一次的習慣。即便隔行如隔山，但當每季的季報出爐時，也可以單純依照著法人的評價，了解一下產業概況。

另外，當然就是以定期的方式分批投入，讓成本平穩化，筆者相信將時間拉長，慢慢就能夠看見效益囉！

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)