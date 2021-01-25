《每日郵報》24日報導，美國總統川普正積極推動其設立愛國黨的計畫，甚至針對日前在彈劾案中倒戈的共和黨員，立下「背骨仔斬首名單」，包括錢尼(Liz Cheney)、萊斯(Tom Rice)等人都名列在榜。川普認為，愛國黨除將產生槓桿效益，瓦解2月的彈劾案外，更將在2022年挑戰名單上的「背骨仔」議員席次，讓川普甜蜜復仇。目前，川普已為2022復仇之戰籌措7,000萬美元(約新臺幣19.77億元)。

報導中指出，川普積極推動愛國黨創建計畫，以施壓倒戈的共和黨黨員，進而瓦解參議院的二度彈劾案攻勢。《華盛頓郵報》指出，拜登正式就職後，川普始終窩在佛州海湖俱樂部(Mar-a-Lago)，對外界詢問下一步動態，只語焉不詳地說「我們會做些事，但還沒開始」。

不過，川普身旁的人卻爆料，前總統深信愛國黨形成的第3勢力，能阻止2月在參議院展開的彈劾案將其定罪。川普之所有如此有信心，是因為他草擬1份背骨仔斬首名單；其中臚列不支持他選舉詐欺論點的人，以及在彈劾案中倒戈的共和黨人，並指示助手這些人就是愛國黨要挑戰的對象。

名單上的川普之敵，包括聯邦眾議院共和黨黨團會議主席錢尼，與南卡羅萊納州共和黨眾議員萊斯。2人都因在彈劾案中倒戈投下川普而榜上有名。此外，喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)也因為拒絕川普否決選舉結果的要求，而遭川普列入清單。阿拉斯加州的聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)，也因彈劾案而列入愛國黨獵殺的目標。

川普顧問表示，下週起將徵召支持川普的共和黨員，同時展開民調。目前川普籌募到的競選基金已逾7,000萬美金；但這可能使超過160年的共和黨面臨分裂危機。

不過，《每日郵報》則分析，早在2020年11月3日至23日間，川普陣營就開始為法律戰籌炊，並攢下2.07億美元。以川普吸金能力，現在這個數字肯定更高；但具體數字恐怕到1月底才會見分曉。

從前述情勢發展來看，2月的彈劾案勢必會造成共和黨深陷分裂危機；儘管有部分黨員認為，川普離開可以消滅共和黨亂源，彈劾定罪更可讓參院禁止川普再次競選總統，讓共和黨能在2024年選舉中「去川普化」。

由於彈劾定罪要參議院3分之2的委員同意，意味著至少要有16名共和黨員倒戈，外加50名民主黨全員到齊才有可能。目前彈劾案暫定2月8號當週舉行。

(中時新聞網)