中央流行疫情指揮中心24日宣布新增2名本土確診個案，部桃院內感染再度擴大，指揮中心傍晚緊急宣布即日起相關人員需居家隔離14天，估將近有5,000人受影響。隨著疫情不斷延燒，前台大感染科醫師林氏壁坦言，現在若決定封院，反而是不智的決策。

指揮中心24日傍晚緊急宣布住院大樓全棟升級紅色警戒，凡1／9-1／16的出院病患及同住者、陪病者，即日起一律居家隔離14天，禁止外出，估計約有5千人受影響。對此，林氏壁指出，這決策可解讀為，整棟部桃住院大樓都是有可能受感染的，升級紅色警戒是不得不的決定，希望還能來得及阻斷傳播鏈。

隨著院內感染疫情延燒，也開始有人建議，部桃應採取同SARS時期，和平醫院的封院決策。但林氏壁表示，這次疫情還在作戰中，還不急著下評論，況且新冠和SARS的傳染特性有根本上的不同，對疾病的了解度也不同，要拿來一起比較恐有難度。

不過林氏壁說，「我個人（還有許多師長談論到此事時）認為，像和平醫院還有鑽石公主號把人關在裏面只進不出，無法把清潔區汙染區好好分開，讓沒病的都染病，是很不智的決策。」他反而認為，最上策應該是逐步清空，把人撤出一一隔離或自主健康管理，徹底清消環境。

(中時新聞網)