國際扶輪暨航源足球隊兒童公益足球賽24日在輔大足球場圓滿落幕，來自中永和的TFA尤文圖斯俱樂部包辦U6、U8雙料冠軍，其中年僅7歲的女神童蔡舒羽控球優雅俐落又不貪功，在U8決賽獨中兩元，以超齡球技成為全場「嬌點」！

「我真的很欣賞她！」在U8決賽擔任裁判的輔大男足隊長周宇杰，賽後力讚蔡舒羽表現精彩，不論攻守都有她的身影，「她的進攻慾望特別好，尤其是射門，但不會貪功，有機會就傳球。而且左右腳都能運用自如，我覺得她會是一個很好的進攻中場，是一位可以培養的好球員！」

周宇杰絕非過譽，只要在場邊看一下比賽，很自然會被蔡舒羽所吸引，不只因為她是一堆小男生中唯一的長髮女孩，而是當球來到她的腳下，就像漫畫《足球小將翼》名言「球是朋友」那樣自然舒服，她能用左右腳內側俐落變向，跨球轉身等假動作沒有一絲多餘，輕易將防守者甩到背後，宛如足球場上的小小神力女超人那樣自信優雅。

蔡舒羽（左）執行跨球轉身等假動作乾淨俐落，屢屢甩開防守者。（李弘斌攝）

教練Alberto表示，蔡舒羽因為哥哥的關係，才2歲8個月大就到TFA陪哥哥踢球，從小就跟男生一起練，基本控球動作非常純熟。更可貴的是，她小小年紀就能遵守教練的要求，不貪功該傳就傳，是隊中非常重要的主將。TFA在U8組決賽以5比3擊退新竹夢幻奪冠，就有兩球為蔡舒羽所進。

相較於場上的從容自信，蔡舒羽被問到最喜歡的足球員是誰，反而害羞的答不出話，但以後想不想當木蘭國腳，她卻堅定的說：「想要！」Alberto則說，他看好蔡舒羽未來有成為國腳的潛力，鼓勵她往這個方向努力。

Alberto從墨西哥來台灣十多年，當了台灣女婿的他驚訝這裡這麼少人踢球，才成立幼兒足球俱樂部。現在隊名叫做TFA尤文圖斯，因為他的偶像是葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），「他去哪隊我們就叫那個隊名！」Alberto的大兒子也是這次U8奪冠成員之一，取的英文名字不難猜，就叫Ronaldo！

(中時 )