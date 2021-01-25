疫情指揮中心24日晚間召開臨時記者會，下重手處理案889可能衍生的相關危機，中山醫大兒童急診科主任謝宗學說，這證實了他個人的擔憂，回溯匡列5千人強制隔離，若還是找不出感染源，疫情警戒層級將升到第二級，最可怕的是，一旦社區也抓出不明來源的確診病例，且病例急速爆量，疫情警戒將推進第3級，大幅影響我們日常生活和經濟活動。

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文提到，案889、案890這2個本土案例，大概是部桃院內感染群聚事件中最令他擔憂的。若疫調結果被歸類為院內不明原因感染源病例，疫情警戒層級將升到第二級，等於是去年醫學中心院內群聚事件同等層級，然而，這次影響的範圍又比去年醫學中心大。

謝宗學指出，嚴格來說，即使案889最後疫調結果仍無法釐清感染源，但還是屬於部桃醫院的範圍，畢竟有些間接接觸感染途徑很難經由疫調釐清。最可怕的是，在社區監控層級被抓出不明來源的確診病例，若病例數急速上升，將進入疫情警戒第三級，因應措施將大幅影響我們日常生活和經濟活動。

謝宗學認為，指揮中心擴大回溯部桃醫院相關接觸者，並強制居家隔離至出院後14天，然後採檢，再自主健康管理7天，這樣的措施等同將部桃醫院接觸者視為境外移入，實施「島內入境」政策。

謝宗學坦言，原本預期會等案889 完整疫調結束確定無法確認感染源後，指揮中心再實施類似的作法，可能是下午疫調完成或專家學者再次開會討論後，覺得已經瀕臨社區疫情風險，才會下重手匡列約五千名居家隔離者。

謝宗學說，往後幾天桃園附近醫院急診和EMT(緊急救護人員)將承受巨大的壓力，約五千名居家隔離者只要出現任何症狀，就必須到醫院評估和採檢，你們辛苦了！希望這次回溯措施可以將這次院內感染危機圍堵住，阻斷爆發社區疫情的風險！

(中時新聞網)