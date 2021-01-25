面對美國與中國大陸在印度太平洋地區的角力，華府智庫「蘭德公司」21日發布研究報告，指出印尼由於主權因素，勢必成為華府對抗北京的夥伴；然而，雅加達對長期結盟的反感、排外的態度，以及大陸的經濟誘惑力，恐成為雙方合作障礙。美方應尊重印尼對不結盟的堅持，並強化彼此外交協商、協議、人道主義援助與救災。

報告中指出，在《2018年國防戰略》中，強調中國大陸因國家權力不斷地成長，已成為美國在印度太平洋地區的主要戰略競爭對手。如何加強與地區盟友、夥伴的合作，以管理印太區大國競爭的關係，已成為華府的關鍵要務。

由於印尼將維護主權界定為國家安全核心利益，無法容忍任何可能成為霸權的區域大國侵犯，使雅加達自然而然地成為美國夥伴。特別是，中國大陸在南海的野心，以及達成目的而採取的灰色行動，甚至藐視國際法的作為，讓美國與印尼產生交集。

不過，報告也指出，不論是華府還是雅加達，雙方都寧願採取總體戰略迫使北京遵守國際規範，而不是透過軍事衝突的方式屈服大陸。

報告也呼籲，拜登政府應意識到印尼對任何長期結盟的反感，並限制其加入美國印太聯盟的能力與意願。這種反感來自長期排外心態的影響，任何強權都被視為狼子野心。

此外，印尼本身希望在各國間扮演平衡者的角色，以維持、加強與中國大陸經貿的連結與發展。甚至，印尼軍隊著重於內部維穩甚於外部防禦，這些都讓該國反對任何集團聯盟。

然而，北京與雅加達在南海納土納群島(Natuna islands)的矛盾，讓後者仍將前者視為現實近程軍事對手。只不過，由於印尼本身的歷史、國防預算難以滿足基本軍事需求，使得雙方軍事權力極度不對稱；加上中國大陸強大的經濟影響力，讓印尼更偏好總體戰略勝於軍事對抗。

報告也警告，美方不可過度高估印尼作為盟友的貢獻能力。除該國軍事投資水平過低外，主導安全政策的官僚體系反應太慢、無法快速決策，也是一大問題。甚至，該國傾向隨機應變而非擬訂長期安全戰略，恐影響美方戰略規劃。

報告總結，美方應避免單邊行動，導致印尼解釋為華府強迫其加入聯盟。相反的，拜登應更著墨於對話、協商與外交協議，而這展現在每次會議中的禮貌性拜訪、官方行程等活動。換言之，透過禮儀性活動柔化雅加達的心。

再者，過去美軍參訪印尼港口時，往往拒絕提供船艦與船員名單，這類損害雙方關係的法律問題，應全力排除。

另一方面，考量到印尼不結盟的立場，美軍應更強調人道主義援助與救災演習。因為，這不僅不影響不結盟的態度，美軍更可利用類似多邊演習，提升與印尼的相互操作性。

甚至，美國空軍可加強雙方的網路與電子戰合作。透過前述合作打下得基礎，美軍可鼓勵印尼提升在印太區的影響力，如多邊空中演習與海上聯演，甚至是聯合南海行動；但美方應認知道，基於不結盟的立場，印尼參與類似行動的可能性微乎其微。

(中時新聞網)