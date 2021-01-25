全球疫情嚴峻，消毒用酒精需求量大，不過最近因國際航運貨櫃嚴重缺櫃，造成製作酒精的原料進入受阻，市場缺貨，有化學製藥業者預估過年市售酒精售價將上漲。不過台酒屏東酒廠及屏東縣政府衛生局均強調，防疫酒精沒有缺貨情形。

屏東一家化學製藥業者指出，酒精多以廢糖蜜製作，目前95％的酒精原料要仰賴越南、巴基斯坦等國進口。現在雖然國際原物料尚足夠，不過全球航運缺櫃，讓許多原物料無法準時運抵目的地，有些業者只能提前備貨或限量供應。

他說，目前全球疫情仍嚴峻，國際酒精需求量大，酒精原料每公秉從之前約700元美元，漲到約1300元美元，短期不易下滑；加上近期航運缺櫃，航運費用大漲，預估農曆過年期間消毒的需求更大，市售酒精價格可能上漲。

對此台灣菸酒公司屏東酒廠表示，目前廠內酒精原料存量足夠，皆正常生產，防疫酒精無缺貨情形。縣府衛生局也表示，消毒用酒精都會有6個月的儲備量，不會有不足的情形，也會依疫情變化進行盤點及採購。

(中時 )