為了解肉桂對糖尿病前期患者體內血糖的影響，以美國波士頓「喬斯林糖尿病中」 (Joslin Diabetes Center)為首的研究團隊，徵求51名實驗的參與者，並展開為期12週的實驗。過程中，實驗組每天3次攝取肉桂，攝入總量為500克；對照組同樣每天3次食用安慰劑。結果發現，相較於對照組空腹血糖上升，食用肉桂3個月的參與者，不但空腹血糖獲得改善，而糖尿病早期症狀也降低，從而減緩正式確診糖尿病的速度。

研究團隊發表於《內分泌協會期刊》的論文指出，糖尿病已影響全球超過4.6億的成年人，更在全世界致殘原因排行第7名。如何在糖尿病前期階段，以安全、持久且具成本效益的方法介入，成為防治第二型糖尿病的關鍵要務。

肉桂除可用於調味，自古以來更被用為治療關節炎與其他炎症疾病。目前肉桂已被用於第二型糖尿病的治療補充劑。然而，對於糖尿病前期的人來說，肉桂對其體內葡萄糖穩定的效果如何，引起研究團隊的興趣。

為解開這個祕密，研究團隊徵求51名20歲至70歲的糖尿病前期參與者。參與者已出現下列症狀：空腹血糖異常(IFG)、葡萄糖失耐症(IGT)，糖化血色素水平(HbA1c level)在5.7%與6.4%之間。由於一般紅血球的壽命為120天，葡萄糖附著在血色素上不容易脫離，因此檢查糖化血色素濃度，可反映出受測者2至3個月內血糖控制狀況。

研究團隊將51人分為實驗組與對照組，實驗組一天3次服用肉桂膠囊，總量達500克；對照組則一天3次食用安慰劑膠囊。其中，纖維素含量91.5%，交糖食用色素8.4%，肉桂香0.1%。

結果發現，相較於安慰劑組的空腹血糖上升；食用肉桂的參與者12週後的空腹血糖異常水平下降，兩組的空腹血糖相距達5mg/dL，且實驗組身體對食用碳水化合物後的反應也獲得改善。此外，肉桂不但沒有產生副作用或不良反應，身體也不會因為習慣而降低肉桂帶來的好處。

研究團隊表示，這項實驗讓肉桂成為防治第二型糖尿病最廉價而有效的方法。畢竟，過去臨床實驗中，還未發現兼顧安全、長期有效而又具成本效益的方式，可減緩早期糖尿病轉為第二型糖尿病的速度。

(中時新聞網)