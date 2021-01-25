川普彈劾案 舒默：審理將迅速公平 06:402021/01/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周日（24日）表示，美國前總統川普的二次彈劾案將在參議院獲得公平審理，但他們審理速度將會很快。 民主黨籍的舒默周日在紐約舉辦的記者會上表示：「這將是場公平的審理，但進行速度預估會很快。」 舒默亦表示，川普彈劾案不應佔據太多時間，畢竟他們還有很多重要的事得做。舒默日前指出，參院將於2月8日當周展開此案審理。 桃醫大隔離5000人禁外出 侯友宜：估500人在新北 白宮幕僚長克蘭：川普政府疫苗配送計畫幾不存在 (工商 ) #舒默 #審理 #川普彈劾 #公平 #周日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 73年首例 陳菊拍板：重刑受刑人可經篩選與監委視訊陳情 12:052021/01/25 政治 《日股》科技與生醫攜手 日經早盤漲135點 11:592021/01/25 財經 美促改善暖化 最快周三公布新令 04:102021/01/25 國際大事 摩戴舒推出大甲媽醫用口罩禮盒 04:102021/01/25 投資理財 社評／辣台妹與空心蔡之間 04:102021/01/25 焦點新聞 李宣榕揪〈親愛的〉梁舒涵唱定情曲 04:102021/01/25 娛樂新聞 美國扮演討好兩岸的情人 04:102021/01/25 時論廣場 《電子零件》康舒、清大成立研究中心 鎖定電動車及綠能發展 11:422021/01/25 財經 勞動基金炒股弊案 北院今開延押庭 勞金局組長游迺文恐再續押 11:152021/01/25 社會 新政府與Fed互動將更融洽 04:102021/01/25 全球財經 外資最愛 大陸去年全球唯一逆勢成長 吸4.6兆超美國 08:582021/01/25 財經 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 - 財經 全球半導體短缺惡化 日媒：起源是美國制裁大陸 - 財經 不到20元買台積電 散戶搶爆00881 內行人驚洩1警訊 - 財經 幸福企業！達亞年終發8個月全薪 - 財經 - 工商 快來對獎！去年11、12月統一發票千萬獎號77815838 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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