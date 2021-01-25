美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周日（24日）表示，美國前總統川普的二次彈劾案將在參議院獲得公平審理，但他們審理速度將會很快。

民主黨籍的舒默周日在紐約舉辦的記者會上表示：「這將是場公平的審理，但進行速度預估會很快。」

舒默亦表示，川普彈劾案不應佔據太多時間，畢竟他們還有很多重要的事得做。舒默日前指出，參院將於2月8日當周展開此案審理。

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