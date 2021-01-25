32歲的俄羅斯美女安妮，近期為首支中文單曲〈自由女神Statue of Liberty〉勤跑宣傳，藏不住熱戀好心情的她，多次甜曝「男友就在MV中，兩人交往3個月。」本刊掌握獨家消息，安妮的男友就是台菜廚神「阿發師」施建發的帥兒施捷夫，兩人年齡相仿、興趣相投，最近還一起看謝金燕演唱會；1月21日凌晨，本刊也直擊男方陪工作到深夜的安妮回家，感情進展快速。

工作到深夜的安妮，和男友施捷夫一起搭車返家。（圖／本刊攝影組）

1月21日凌晨2點6分，結束夜店表演工作的安妮在助理等人陪同下離開，和她一起搭計程車的正是施捷夫。7分鐘後，車子開到台北市信義區一處住宅大樓前，先下車的施捷夫展現紳士風範，一手提著所有的袋子，還不忘注意著隨後下車的安妮，耐心等待對方下車後才關上車門，接著一起走進大樓內。由於該大樓為安妮住處，且隨後未見施捷夫離開，看來交往3個月的兩人，似乎已進展到同住階段。

肩幫扛包、手拿提袋之餘，施捷夫還不忘伸手攙扶下車的安妮，非常具有紳士風度。（圖／本刊攝影組）

擁有丙級中餐廚師證照的安妮，和施捷夫在《料理之王》節目中同屬「Dream Team」而相識相戀，當安妮因「團體合作賽」落敗而遭淘汰時，她泛淚地表示：「所有的工作人員、製作單位謝謝你們給我機會，最重要的是，我很謝謝這個節目讓我遇到捷夫。」

這段看似只是選手間的互相勉勵，如今看來就是安妮的愛情宣言，節目播出後，施捷夫也在IG發文：「Dream Team不是節目效果，我們真的是一家人。」間接放閃。

安妮為首支中文單曲到東區夜店演出，男友不僅全程愛相隨，還在IG發文幫忙宣傳。（圖／翻攝自施捷夫IG）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)