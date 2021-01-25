現年約29歲的施捷夫，畢業於國立高雄餐旅大學，曾在新加坡、上海和西班牙等地的西餐廚房工作，去年因為疫情才能長留台灣，參加《料理之王》賽事。施捷夫的爸爸，則是新北市「青青餐廳」的老闆、人稱「台菜廚神」的阿發師，家族從事餐飲相關行業有百年之久，施捷夫已是第四代。1995年，阿發師曾在李安執導的電影《飲食男女》中，擔任男主角郎雄的烹飪「替手」，片中的滿漢大餐即出自其手，也曾是電影《總舖師》的飲食顧問，與演藝圈淵源頗深。
安妮曾與藝人祖雄交往但不歡而散，她表示：「如果同樣的事情再度發生，我會選擇離開一個人就好，什麼都不說。」如今遇上施捷夫，她身邊的友人透露，雖然兩人僅交往3個月，但她已見過男方長輩，大家對於未來兒媳都非常滿意。
來台9年的安妮，去年拿到台灣永久居留證時曾說：「以後如果我交台灣男友真的是因為愛，絕對不是因為要拿居留證了。」已屆適婚年齡的她，近期更表示如果男友求婚，一定會答應，還計畫婚後至少要生3個小孩。
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(中時新聞網)
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