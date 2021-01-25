超跑達人鄧超鴻因為一起肯亞黃金投資案，遭到「黑道阮經天」道克明狠榨上億元，經檢警調查，鄧超鴻與道克明結識後，道克銘花800萬向鄧超鴻買超跑代步，但才開了1年多竟要鄧超鴻以原賣價買回，鄧超鴻不肯被霸王硬上弓，道克明竟將丟在車行並撂下狠話，「這800萬就借給你做生意的本錢，每月要給我30萬元利息」。原本關係緊張的2人，竟還因此變成好朋友，道克明甚至幫鄧超鴻處理買賣車子的糾紛。
本刊調查，2014年，在朋友介紹下，鄧超鴻賣給道克明1輛800萬元的超跑，然而1年後，道克明卻要鄧超鴻以原賣價買回。鄧超鴻基於折舊問題斷然拒絕，道克明竟然直接將超跑放在車行，還撂下狠話：「這800萬元當我借給你（鄧超鴻）做生意，每月要收30萬元利息。」眼見道克明這位竹聯幫大哥發飆，鄧超鴻只好吞下這筆賠本生意。
詭異的是，兩人的關係卻因此愈來愈好，開始稱兄道弟，爾後鄧超鴻經營的北塔車業只要一有買賣糾紛，道克明就會出面排解，替鄧超鴻解決不少麻煩。2017年間，兩人的感情「再進化」，狼狽為奸一搭一唱，以「一車多賣」的手法向多名富商詐騙上億元得逞，鄧超鴻遭起訴，道克明卻躲過一劫。
對於鄧超鴻的指控，道克明到案後向檢警大聲喊冤，強調沒有對鄧超鴻暴力相向，也沒收取保護費及利息。整起糾紛是他曾拿3000萬元投資鄧超鴻的肯亞黃金開發案，因為血本無歸，鄧超鴻才拿錢賠償給他。不過，檢警對道克明的說法存疑，全案會深入追查。
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(中時新聞網)
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