超跑達人鄧超鴻遭有「黑道阮經天」支撐的竹聯幫玄武堂堂主道克明設局養套殺，光是肯亞黃金開發案，鄧超鴻就拿了上億元投資，但這些錢如今卻下落不明。而道克明與鄧超鴻又因一車多賣雙雙被檢警偵辦，鄧超鴻本來有機會脫身，但在道克明派人監視下，根本不敢輕舉妄動，即使鄧父籌錢到地檢署辦為鄧超鴻辦理交保，因為看到法院外滿滿的黑衣人，竟認為讓兒子住在看守所比較安全，一度決定放棄交保。

2019年間，鄧超鴻因為「一車多賣」的案件遭到羈押，牢獄之災卻讓他稍微能夠躲過道克明的糾纏。檢方一度諭令鄧超鴻以50萬元交保，鄧父拿錢趕到地檢署辦理交保時，從幾十公尺外看到一票黑衣人站在法院門口，竟當場決定不幫兒子辦保，認為兒子在看守所還比較安全。

警方透露，鄧超鴻報案時不見當年左擁右抱意氣風發的模樣，警察形容他「頭髮雜亂，滿臉憔悴」。（圖／翻攝臉書）

為了籌湊給道克明的「每月孝敬費」，鄧超鴻到處向親戚借錢，最後沒人願意搭理，只好求援地下錢莊，結果利滾利愈欠愈多，多次被道克明的小弟打得遍體瘀青，有一段時間還在台北市東區賣起成衣、小火鍋餬口度日。

鄧超鴻曾向親友求救，但親友勸他要將真相說出來，並向警方求救，鄧超鴻最後才鼓起勇氣報案，「我如果不說出來，會天天被折磨，將永無寧日。」

對於鄧超鴻的指控，道克明到案後向檢警大聲喊冤，強調沒有對鄧超鴻暴力相向，也沒收取保護費及利息。整起糾紛是他曾拿3000萬元投資鄧超鴻的肯亞黃金開發案，因為血本無歸，鄧超鴻才拿錢賠償給他。不過，檢警對道克明的說法存疑，全案會深入追查。

身材魁梧的道克明對於鄧超鴻所有指控，皆澄清沒有暴力脅迫，只是單純處理投資糾紛。（圖／翻攝中天新聞）

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(中時新聞網)