根據行政院公共工程委員會（工程會）統計，全台「蚊子館」共425處，其中96％已達「活化」標準。然而，有學者2年來實地踏查發現，蚊子館幾乎增加一倍，粗估至少800處，所謂活化只是政府的文字遊戲。本刊記者也實際走訪數處園區，直擊現場傾頹的景況，恐怕政府與民眾對「興衰」的認知有一段差距。

據「中央政府各機關單位預算執行要點」規定，每年各部會編列辦公廳舍租用預算時，應優先洽詢財政部國有財產署（國產署），了解有無適合的空間可以撥用，但負責統籌閒置空間的財政部，自身卻也編列6千多萬元租屋預算，高居部會第2名，實在相當諷刺。

台北市立兒童育樂中心2014年停止營運、2019年文化部接管，但至今仍未整理，各個入口早就被民眾闖入，破壞的面目全非。（圖／馬景平攝）

另一方面，全台空間閒置的「蚊子館」愈來愈多。「工程會聲稱全台灣425件蚊子館，其中408件已經活化，17件仍在推動活化，根本就是一場騙局。我全台跑透透估計，蚊子館至少800處以上。」長年追蹤政府投資興設建築物的台灣師範大學美術系副教授姚瑞中感嘆地說，政府豪砸重金蓋大型建物，從開工、落成，到舉辦開幕活動，接著棄置、任其荒蕪破敗，鋼鐵設施和電纜線被盜賣，成了地方治安死角。

台中大安媽祖園區荒煙漫草，2017年竣工後從未啟用。（圖／馬景平攝）

用鏡頭記錄蚊子館20多年的姚瑞中進一步指出，政府撒大錢卻「生而不養」，全台蚊子館更暗藏許多「黑數」，像是國防部和教育部根本沒列入，「教育部不願意公開全國有多少閒置校舍，只說他們會管理；國防部至少有170個閒置營區，這是我私下打聽來的。」他說，少子化是不可逆的趨勢，國軍員額也裁掉一半，這些閒置空間卻沒有再做利用。「依照政府的活化標準，只要有招標的動作，工程會就會解除列管，至於花多久時間招標？廠商得標後能不能妥善處理？其中的『彈性』很大，多數蚊子館就此陷入閒置、活化、再閒置的惡性循環。」

南投縣地方產業交流中心建物外觀已嚴重鏽蝕、殘破不堪，當初卻是文化部砸8千萬興建。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)