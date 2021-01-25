立法院各委員會自1月12日起，審查中央政府及所屬機關公務預算，其中行政院前10名部會租用辦公廳舍需求，高達4億918萬元。日前勞動部才傳出勞退基金可能在2026年破產，但勞動部為了租屋，編列1億8百多萬元，位列政府單位租屋榜首。財政部則編列6千2百萬榮獲榜眼，諷刺的是，財政部轄下的國有財產署負責國有閒置空間的統籌，自身卻也成租屋大戶。

來到台中市「大安媽祖園區」，偌大的展館面向台灣海峽，海風吹拂令人心曠神怡，但整棟建物卻顯得冷清。2017年竣工後，原先規劃世界最高46公尺的媽祖神像不見蹤跡，建物裡概念展覽區、大型宴會廳空無一物，窗戶上更積累厚厚風沙，從窗戶往內窺視，只見電腦和雜物堆疊。不過，由交通部管轄的大安媽祖園區從沒營運過，因此工程會未將其視為蚊子館列管追蹤。然在google評分上，這裡卻意外有3．1顆星的評分，榮登「3星」蚊子館。

南投縣地方產業交流中心廣場上垃圾堆置，民眾丟棄雜物，更將鍋碗瓢盆放在地方產業交流中心曝曬。（圖／馬景平攝）

當地大安區海墘里長王勝宗感慨地說，媽祖是重要信仰，民眾都希望大安媽祖園區可以帶動發展，但3年過去了，縱使占地4000多坪、耗資6億5千多萬元，因地處偏遠，政府想委外經營也苦無商家進駐，「說實在的，晚上園區燈光還滿漂亮的，但就只有這樣的功能。」他環顧四周雜草叢生，長嘆了一口氣。

接著走入南投縣竹山鎮「地方產業交流中心」，景象更是駭人，四周被圍籬環繞，鋼筋跨過的小水溝成了「護城河」，是進出的唯一通道，斑駁生鏽的樓梯隨時可能應聲倒塌，廣場上垃圾堆置，6棟倉庫改建的建築大門深鎖。回首2年前，台灣師範大學美術系副教授姚瑞中在此拍攝做為曬衣場的地方產業交流中心，這次本刊記者則目擊到民眾將鍋碗瓢盆放在一旁曝曬，與新穎建築形成強烈對比。

地方產業交流中心樓梯年久失修，隨時可能倒塌。（圖／馬景平攝）

住在地方產業交流中心旁、世代務農的民眾張瑋貽表示，921大地震後，文化部砸8千萬元興建該中心，地方農民都將推銷農產的重責寄託於此，「可是沒有交通配套，誰要來？」她猛搖頭說，雖然聽說已經有廠商要接手經營，但恐怕只是曇花一現，很快又會荒置，政府各級單位都在推卸責任。

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(中時新聞網)