事實上，蚊子館的建造及活化，由各部會各自辦理，但監督責任在行政院公共工程委員會（工程會）。台灣大學土木工程系教授李鴻源氣憤地說，「工程會只是形式上列管蚊子館，台灣的官場文化就是用數字欺瞞民眾。」他也指出，許多蚊子館換個包裝，轉型成客家或原住民相關場館，縱使浪費人力和預算，只要掛上族群的招牌，在帳面上就能塑造活化的狀態。

交通部主管的新竹縣「竹東動漫園區」，投入1億3千5百萬元經費，規劃打造成台灣的動漫基地，2015年開幕後，不到3年就因業者撤出而閒置，未來就預計轉型成「原住民產業展銷中心」。在對街開了23年麵包店的民眾賴世康痛批，「這近2500坪的土地，真的被浪費了，利用率太低。」他說，這裡荒廢後淪為治安死角，有許多遊民住在裡頭，雖然轉型消息早有耳聞，但地方都認為未來只會舉辦『煙霧式』的短期活動，對地方發展沒有幫助，「有幾間是真正可以活化的？」

竹東動漫園區荒置多年，大批遊民以此為家，附近民眾擔心恐成治安死角。（圖／馬景平攝）

對於政府部會一手放任蚊子館閒置，一手花公帑租用辦公室的行徑，李鴻源建議，因蚊子館分屬各部會，上級機關行政院應出面協調，由各部會彙整需要租用的辦公廳舍，自己先清點有沒有閒置的空間可以使用，剩餘空間撥用給其他部會，節省租金開銷。

國民黨立委廖婉汝則指出，各部會應該將閒置空間都上報，由國產署統一管理，租金預算轉而用於修繕蚊子館，「不是說政府不能租用辦公廳舍，但與活化蚊子館可以兩者並行，相信部分蚊子館在重新修繕後，可以讓公務機關使用。」

遊民的私人物品四散竹東動漫園區，到處都可以看到臨時的床位。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)