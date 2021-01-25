雲林縣口湖鄉的「梧北社區」，2020年推動景觀再造後成為網路旅遊話題，社區內多添了十多面有故事的鐵花窗，與鄰近同在口湖的「成龍村」自然人文景點連成一氣，值得一同走訪。

「椬梧水塔」底部不只是小雨燕棲息地，還以「家」的意涵進行瓦片拼貼的藝術改造。（圖／林士傑攝）

「阿嬤，咁ㄟ凍請您佮阮講窗仔的故事？（阿嬤，能不能請妳跟我說這個窗仔的故事？）」經營雜貨店的九十二歲阿嬤李林選，在梧北社區的鐵花窗完成後，不只雜貨店成為遊客的問路站，連她本人都變成宣傳活招牌。梧北社區發展協會理事長王春生提到，社區因被選中進行「椬梧城鎮之心人文景觀再造」計畫，用「跟著小雨燕趣旅行」的可愛意象做主軸，貫串社區人文景點與生態，散落在社區中、訴說十個在地故事的十三面鐵花窗，因此一炮而紅。

梧北社區的鐵花窗作品《廟前柑仔店》，細緻地做出了糖果罐的造型，也刻畫出李林選阿嬤的人生。（圖／林士傑攝）

尋鐵花窗 聽村民故事

想造訪鐵花窗，可從社區信仰中心「調天宮」為起點，循著小雨燕的標示一路前進。每扇窗中以不同的「雙手」圖案，帶遊客看到雜貨店阿嬤從事農耕的過往、素人畫家為照顧妹妹返回口湖的情誼，認識從台南北門嫁來口湖的「玫瑰姐」、自創詩詞寫滿家牆的詩人陳山派，以及致力民主運動的「民主先聲」李萬居，也能看到設計鐵花窗的「芃芓藝術工作室」和「鐵作職人」曾文昌團隊，牽引出居民人生故事的用心。

《陳山派詩人厝》有陳山派嘻笑以對洗腎心情，與描述農村生活的創作。（圖／林士傑攝）

《椬梧地、產、景》呈現在地養殖文蛤、白蝦等產業面貌。（圖／林士傑攝）

正午時分，「口湖遊客中心」內有間「甘苦人餐廳」，以農民辛勤栽種的食材、養殖的魚蝦做成美味佳餚，可依預算、人數配菜，也有以花枝排、煎虱目魚為主菜的個人套餐，還有超值划算的海鮮麵，成為遊客造訪口湖常選擇的用餐地點。

口湖遊客中心的廣場裝置藝術「海將軍的頭冠」，將傳統信仰中的海洋守護神「媽祖」轉化為海將軍，提醒大家珍惜環境。（圖／林士傑攝）

口湖遊客中心的廣場裝置藝術「海將軍的頭冠」，將傳統信仰中的海洋守護神「媽祖」轉化為海將軍，提醒大家珍惜環境。（圖／林士傑攝）

矗立在遊客中心外頭的大型裝置藝術「海將軍的頭冠」，接連獲得二○二○年義大利「國際Ａ設計大獎」（A DesignAward & Competition）銅牌、二○二○「巴黎ＤＮＡ設計獎」（DNA Paris Design Awards）。作品外型取材自台灣養殖魚類「龍膽石斑」，表面以低溫釉窯燒的陶片、磁磚，搭配鏡面玻璃等構成，魚肚位置還闢有座位可入內休憩。

「甘苦人餐廳」的「虱目魚腹套餐」，能嘗到無刺虱目魚腹與加了蝦仁的花枝排，還有鮮甜的當令時蔬。（350元／套餐）（圖／林士傑攝）

老屋新生 問路吃茶點

當車拐入成龍村，社區發展協會總幹事林荺紾帶我們走進宮廟旁的「成龍．捌貳」。這是去年八月村子終於成立的問路站，屋內略矮的天花板亦可看出是頗有年份的老屋所改建。而做為工作人員的返鄉青年們，正忙著烤熱「黑豆司康」與「烏魚子司康」，以及現泡由在地農民栽培的「有機黑豆茶」，同時回答旅人們對成龍村景點的各種疑問。

手工低溫烘焙的「有機黑豆茶」香氣淡雅，口感綿密的「黑豆司康」與濃郁的有機地瓜抹醬滋味絕配。（有機黑豆茶80元；黑豆司康55元）（圖／林士傑攝）

「成龍．捌貳」不只提供茶點，還不時舉辦產地生態導覽活動。（圖／林士傑攝）

緊鄰著的「成龍集會所」，門神圖案是以Ｑ版鳥類形象繪製，象徵成龍村每年有許多冬候鳥停留。成龍集會所在六十多年前曾是金湖國小成龍分校，民國七十二年才改成集會所，一度因管理不易而閒置幾十年，在村民與藝術團隊共同合作下，才變成現在以馬賽克磁磚拼貼的繽紛空間。遊客拍攝網美照時，也不妨仔細瞧瞧，還能在磁磚間看見居民生活影像。

「成龍集會所」以磁磚拼貼得相當繽紛，可以在此稍作休息與自由閱覽。（圖／林士傑攝）

認識溼地 訪藝術作品

成龍村最初被外界所認識的起因，是十年前開始舉辦的「成龍溼地國際藝術節」，成龍溼地原是大片耕地，卻在民國七十五年及民國八十五年間分別遭受「韋恩」颱風與「賀伯」颱風侵襲，引發海水倒灌與土地鹽化，農民失去良田，只好轉型從事養殖漁業。然而溼地雖不再適合農耕，卻成了鳥類最佳棲息地，每年十月到隔年三月，都有大批候鳥來此過冬。

成龍村民在2016年首次創建自己的藝術作品《連結》，以橋梁形態象徵與自然和諧共存。（圖／林士傑攝）

林荺紾提到，由觀樹教育基金會主辦、在地居民參與合作的藝術節，讓溼地與居民生活更加緊密，融入生態意象的創作不只部分來自村民設計與搭建，也由於多採用木、竹等自然材料，時間久了難免損壞，因此村民甚至會自發巡視、重新修補。想多了解成龍村，用雙腳走訪一圈溼地創作、和在地居民聊聊天，絕對是最佳方式。

藝術家李蕢至以漂流木創作的《海螺》是2020年新作，用以表達溼地生物的多樣性。（圖／林士傑攝）

烏金飄香 日曬好滋味

豔陽下，木板上平躺著一塊塊烏魚子，閃耀著美麗的光澤，包著頭巾的阿姨們穿梭其間忙著幫烏魚子翻面，是成龍村另一道冬季美好風景。

直到農曆年前，都有機會在「豐樺水產」看見曬烏魚子的景象。（圖／林士傑攝）

加工技術承襲自爺爺的「豐樺水產」老闆林豐樟表示，每片烏魚子得歷經採卵、綁線、清洗、去血等至少十道工序，才能精製完成端上桌。因應現代養生觀念，還得縮短鹽漬的時間，從而增加了加工過程的變數。即便挑戰重重，他們仍致力保留烏魚子鹹香好滋味，製作「一口吃隨身包」，以人工把關、分切包裝，來到口湖時，可別忘了帶點美味烏魚子回家。

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(中時新聞網)