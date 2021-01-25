【1】交大換校牌 校友昨搶拍最後畫面

國立交通大學與國立陽明大學合校作業，今日將更換「國立陽明交通大學」新校名，交通大學校名正式走入歷史，近1個月已有不少交大人到校門口與「國立交通大學」字樣合影留念，昨天是最後機會，一早即有大批校友排隊搶拍，希望將歷史畫面保留下來。

【2】商總提4建言 籲速推紓困4.0

本土疫情拉警報，桃園一次匡列5000人隔離，學者憂心SARS當時，造成民間消費實質成長率僅剩0.8％，無明顯症狀即會傳染的新冠疫情對民間消費衝擊更大。商總主席賴正鎰更點名旅行社、飯店業、購物商城、中藥商、遊覽車業至今仍無法走出產業隆冬，淪為2021年服務業5大最慘產業，大聲疾呼，籲政府應推出「紓困4.0」等4大措施，避免再度掀起一波業者關門倒閉潮！

【3】新北從嚴納管 共享機車恐撤出

共享運具蓬勃發展，管理問題浮上檯面，新北市政府從嚴納管，將規定同一街廓限停2台共享機車，同一停車格不得停超過2天，業者在接獲檢舉後，須在4小時內移車。由於營運難度實在太高，業者齊聲反對，盼有轉寰餘地，最差情況將縮區，撤出新北部分地區營運。

【4】敗給智慧手機 網咖式微拚轉型

隨著手遊、智慧手機出現，加上2020年迄今尚未停歇的新冠肺炎疫情影響，全新北市原有146家網咖，而今僅剩82家苦撐，網咖逐漸式微，即將成為另一個時代的眼淚

【5】拜登對中國手段 將比歐巴馬強硬

美國務院發表聲明強調對台安全承諾，遠景基金會執行長賴怡忠昨表示，拜登政府對中政策所採取的手段，將比過去歐巴馬政府更強硬，將美中與美台政策脫鉤的作法也會持續，至於未來台美關係不再侷限「一法三公報」，而要看「五法六保證」。

(中時新聞網)