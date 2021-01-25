美國有線電視新聞網(CNN)傳奇脫口秀主持人賴瑞金(Larry King)因新冠肺炎在23日辭世，他曾在10年前獨家專訪過詹姆斯(LeBron James)。當年詹姆斯還在克里夫蘭騎士，也沒拿過總冠軍，但是他已名震籃壇。賴瑞金問起詹姆斯的家庭，詹姆斯說他從未質疑過為何自己沒有父親。

賴瑞金說：「你從沒見過父親，你也不會好奇嗎？」詹姆斯回答說：「其實不會，在某個特定年紀之前都不會想到這種事，反正我媽(Gloria)一直都在我眼前。我那時候以為本來就是這樣了，有時候朋友會問我有沒有老爸，但我只是覺得，沒規定一定要有老爸啊。」

詹姆斯說：「我的媽媽很棒，我的生日(12月30日)和耶誕節很接近，小時候我以為收不到禮物，因為我明白家境不好。結果我媽在那兩天都準備了禮物，兩大袋堆滿了地板，我覺得我不需要父親也沒關係。現在回頭去看真不可思議，我媽到底怎麼做到的，她生我時才16歲，我小時候以為她應該是25或30歲。」

賴瑞金說：「你是否遭遇過種族歧視？」詹姆斯說：「我小時候住公宅，身邊幾乎都黑人，我真的沒碰過歧視，我一直到高中的時候才和白人相處。聖文森瑪麗高中(私立天主教學校)裡都是白人，我是運動員，他們都待我不錯。」詹姆斯9歲開始打籃球，高一就長到190公分，他的生父據說是Anthony McClelland，有著厚厚的犯罪紀錄。

(中時新聞網)