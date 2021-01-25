即時外送平台foodpanda持續拓展合作店家、擴充生鮮雜貨外送品項，宣布與24小時全年無休的五金生活百貨「小北百貨」及宜蘭在地超商「喜互惠」2大指標通路獨家合作，提供多樣化的超值外送商品選擇，滿足消費者在生活中的各種臨時需求。

foodpanda自解鎖全台24小時即時外送服務後，除了自營虛擬超市「熊貓嚴選」提供生鮮雜貨外送外，再獨家攜手五金生活百貨小北百貨，強化24小時全年無休外送服務，首波先與8間門市展開首波合作，盼未來能進一步拓展服務涵蓋廣度。

foodpanda觀察發現，自小北百貨於平台上架至今，有近4成訂單量集中於晚間9點後的深夜時段。下單品項除了常見的零食、泡麵外，各類浴廁清潔用品甚至貓砂、黏鼠板等亦是熱銷品項，顯示小北百貨的全時段營業、品項豐富特色，能滿足消費者的生活臨時需求。

同時，foodpanda持續針對消費者喜好挖掘在地好店，與宜蘭超市龍頭「喜互惠」獨家合作，提供最新鮮直送的蔬果生鮮及生活用品外送。首波將與4間門市合作、涵蓋蘭陽溪北溪南主要城鎮，上架超過千項商品，並將旗下烘焙品牌「蘭田穀王」同步上線。

foodpanda董事總經理方俊強表示，公司致力網羅各類店家，增加平台的服務「時間」與「空間」廣度，滿足消費者的多元需求。此次與小北百貨及喜互惠二大指標通路獨家合作，便是此營運方針的最佳體現，為foodpanda生鮮雜貨外送服務寫下新頁。

(時報資訊)