台北市信義區昨（24日）清晨發生毆人事件，一名林姓男子與友人在夜店散場時，搭訕一位已有男友的女子，引起該女的劉姓男友不悅，事後劉男一行人緊跟並猛砸林的瑪莎拉蒂，再將林男拖下車捅腹部一刀。據悉，涉案的6名嫌犯於今晨全數到案，現正釐清案情中。
24日凌晨6時許，北市信義警分局接獲報案，忠孝東路五段、松仁路口有打架情事，據調查，雙方因感情糾紛，25歲林姓男子等4人共乘白色瑪莎拉蒂跑車，行經該路口時，遭25歲劉姓男子夥同友人共6人，分乘1部自小客、2部機車尾隨，持棍棒毀損車輛車窗，並以利器刺傷林的右下腹。
據悉，劉男與友人犯案後四處躲藏，直至今晨1時許，涉案的6名嫌犯全數到案，警方目前正積極釐清案情中。
回顧案情，24日凌晨林男與友人在信義區夜店消費，林散場時和一名正妹搭訕，並邀約對方共進早餐，孰不知，正妹的劉姓男友就在旁邊，劉不爽女友被虧，遂與林男起口角，事後林與友人乘車離開。劉怒氣未散，撂來友人尾隨乘坐瑪莎拉蒂的林等一行人，在忠孝東、松仁路口伺機砸車傷人教訓。
(中時新聞網)
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