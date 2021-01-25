國民黨內部依最近多次的民調評估，罷捷投票要過關恐非常困難。(取自黃捷臉書)

罷免高雄市議員黃捷的投開票進入倒數最後二周，民進黨近日大動作力挺，黃捷強調要以議會問政和地方服務的成績來面對罷免案，也希望支持者能出來投不同意票。對此，港媒分析直言，以鳳山區「綠大於藍」的局面，除非韓粉總動員、利用總統蔡英文挺捷拉高對立，才較有機會讓罷免案成功通過。

據《中評社》評論指出，國民黨內部經多次民調評估，2月6日的罷捷投票要過關恐不樂觀，民調數字顯示甚至不同意罷免者還比同意者多，顯示挺黃捷的人仍非常多，因為黃捷和桃園市前議員王浩宇相比，民眾對黃的仇恨度少非常多。

不僅如此，該篇評論認為，民眾討論罷捷和罷王的熱度也無法相比，加上民進黨已定調要全力相挺，相信該區的綠營支持者投票當日會傾巢而出，即便國民黨希望以反萊豬議題結合罷捷，但近來萊豬議題明顯降溫，因此效果有限，所以現在能改變戰局的，應該就是過去挺前高雄市長韓國瑜的支持者能出來多少。

最後，評論分析，如何催出韓粉的投票，將是藍營和罷捷團體的最大課題。另外，據《選罷法》第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。據高雄市選委會20日公布資料顯示，初步統計投票人人數為29萬1629人，罷免過關門檻至少要取得7萬2907票，但最後確定人數待中選會於2月2日公告。

(中時新聞網)