衛福部立桃園醫院群聚感染擴大，現已強制隔離約5000人，狀況一發不可收拾！PTT網友怒發千字文，轟政府「為何不禁止國人出境」，獲鄉民大推、轉傳，討論熱烈。他直言，台灣防疫落後澳洲10個月，不發旅遊警戒，結果一堆跑出去的人把強勢病毒株帶回來，禍害台灣醫療！

「我一直在講，現在的問題已經不是海歸，而是台灣不禁止出國。」原PO指出，澳洲去年3月發佈緊急狀態、旅遊全面紅色警戒，非公民不可入境、本國人禁止出境。

雖然這次部桃院內感染，是案838醫師傳開來的，但他的感染源（案812），就是去年10月跑去美國，年底回台確診。「美國疫情失控多久了？為何拖到今年才把旅遊警示提高為紅燈？為何知道英國有變種，還開放航班把外籍確診者帶進來？」

原PO強調，澳洲人不戴口罩，生活習慣比台灣更差，但他們匡列接觸者非常迅速，只要和確診者出現在同一場所，全部強制居家隔離14天，採檢兩次陰性才准出關。

「指揮中心就是想裝沒事，案838爆的第一周完全沒匡列所有接觸者，甚至都沒在驗，搞到現在5000人隔離；高風險的醫護，在澳洲篩檢全部免費，指揮中心知道嗎？」

其他網友推爆，留言蓋樓表示認同，「早該禁止出國了」、「我身邊有人這幾天要飛大陸，3月再回來」、「還出國真的很扯，根本把風險、成本轉嫁台灣人」。原PO也痛批網軍、側翼帶風向，「這麼想得病我祝你心想事成，少在那邊鬼扯出國有必要」。

不過，也有網友替指揮中心抱不平，「你自以為比專業團隊厲害嗎」、「請問你除了罵，做了什麼有助防疫的事？阿中部長從早忙到晚，你憑什麼指責」、「如果你覺得大陸那套封城比較有效，建議趕快過去」、「不幫忙沒關係，不要扯後腿」。

(中時新聞網)