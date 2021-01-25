高雄市議員黃捷罷免案投票2月6日登場，總統蔡英文親上火線，下令民進黨一定要守住，不可坐視不管。罷捷成了藍綠的另一戰場，不過要通過罷免門檻，情況似乎不太樂觀，國民黨內部最新民調指出，目前表態同意罷免的僅4萬多票，且不同意罷免的票數還比同意多出1萬多票，甚至藍營內部也出現分歧，有議員私下嗆說不支持罷捷。

桃園市議員王浩宇罷免案通過，讓藍營士氣大增，但黃捷的「仇恨值」不如王浩宇，要成功罷免掉相對困難。據《上報》報導，國民黨22日一份民調結果指出，會投同意罷免的有4萬多票，距離罷免通過的7萬2907票門檻，仍有約3萬票的差距，且傾向不同意罷免的票數，比同意票多出1萬多票，顯示目前情勢不樂觀。

23日罷捷遊行，幾乎不見藍營重要人事到場，藍營地方人士透露，甚至有藍營議員私下表明不支持罷捷，但民進黨既已要挺黃捷，催出不同意罷免票，那國民黨態度應更堅定，力拚延續罷王氣勢，否則若罷捷失敗，國民黨氣勢將一瀉千里，也不利2022高雄地方選舉。

罷捷團體23日舉辦罷免遊行，鳳山在地各里民組成的隊伍，也有許多國民黨黃國雄和黃國山黨部的支持群眾；據了解，罷捷團體初估參加遊行人數超過1500人。(圖/劉宥廷攝)

此外，民進黨副祕書長林鶴明20日在中常會，也出示綠營內部民調，贊成罷免者29.2%不贊成者則有55%；在投票意願方面，40.8%受訪者表示，當天一定會去投票。

選委會20日公布，罷捷案鳳山選區投票人數有29萬1629人。據《選罷法》規定，罷免有效同意票需多於不同意票數，且同意票數要達原選舉區選舉人總數1/4以上。以鳳山區投票人數來看，罷捷同意票多於不同意票，需超過7萬2907票，罷免才算成立。

(中時新聞網)