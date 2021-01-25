台產(2832)防疫保單受到外界關注，引起國人瘋狂購買，原本不會停售的說法，台產上周五突然喊開卡，公布防疫保單將在今天下午5點停止受理申請。

台產這張防疫保單只要繳交保費500元，若面臨到居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫及集中檢疫等五項處置措施就可獲得10萬元理賠金，便宜又大碗加上賭一把的心態，引發全民搶購運動。公司表示，「法定傳染病防疫費用保險」商品受到全民關注，目前湧入的案件數量遠超過行政作業的負荷量，儘管已緊急調派所有可調動人力支援紓解業務，仍不免影響其他保戶的承保作業及理賠報案、保單異動申請等的處理效率。

另一方面，依近日此商品的銷售情形，預估即將達到該公司所設定的風險累積額度，為落實風險管理政策，維持公司經營安全穩定，並且為了兼顧服務品質，保障所有保戶的權益及該公司的風險胃納量，因此決定今天下午5：00起，停止該保單的受理。

(時報資訊)