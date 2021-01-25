汪小菲去年7月回大陸工作後，有長達半年的時間沒能見到妻子大S與2個寶貝孩子，近日他終於趁過年前回到台灣，目前在自家的酒店S HOTEL居家檢疫，24日他發文分享女兒小玥兒來探望他的照片，感性吐隔離心聲：「看得見抱不著，再扛10天就好了。」

汪小菲在微博透露，阿姨帶著玥兒到飯店樓下看他，「我們一直揮手。隔著十幾層樓，看得見抱不著，再扛十天就好了」，他也表示因為兒子在上課，所以沒有一起到現場探望。

汪小菲隔空和女兒揮手。(圖／翻攝自汪小菲微博)

其實，汪小菲是標準的女兒控，常提及女兒，卻鮮少講到兒子，讓網友都忍不住虧他是不是忘了有兒子，這次難得有交代兒子行程，網友也笑稱「有進步，提了弟弟」、「好了，知道你沒把弟弟忘了」。

汪小菲之前因為疫情和工作的關係，不得已和家人分隔兩地，常在社群網站表達想見家人的心情，更因為太想念女兒，在微博發文透露焦慮之情，還出現冒汗、心悸的情況，整個人也瘦了5公斤。

後來他還轉發大S瘦身有成的美照，直言「幾個月沒見，回去我都不敢認了，趕緊趁隔離的時候敷點兒面膜，要不真成兄妹了」，而現在他終於回到台灣，並且入住自家酒店，展開為期15天的隔離生活，員工也貼心寫下留言歡迎他回家，讓他直呼：「太溫馨了！很滋潤啊！」現就等著他出關那天和家人團聚。

(中時新聞網)