全球新冠肺炎大流行，許多病患為避免前往醫院而自行取消回診，可是對於慢性心血管疾病患者而言，擅自停藥將產生致命的風險。根據衛福部公布的資料，心臟疾病為台灣108年十大死因第二位，近2萬人死於心臟疾病，而心臟疾病又與高血壓、高血糖及高血脂息息相關，許多國人身懷「三高」卻未必規律就醫或用藥，導致新冠肺炎疫情期間面臨極高的死亡風險。

●心血管疾病重症及死亡風險雙高 患者應穩定治療

中華民國心臟基金會執行長黃瑞仁憂心指出，自從新冠肺炎疫情自今年二月爆發後，醫院看診人數明顯看到變化，門診人數大約減少15-20%，急診人數更減少30%，雖然疫情趨緩後，看診人數漸漸回升，卻仍比過去減少10%左右。

然而，心血管疾病患者若沒有妥善用藥控制，可能會面臨冠狀動脈破裂、急性心肌梗塞或急性心臟衰竭等情況，威脅生命安全，尤其心臟衰竭五年死亡率高達50%，缺乏治療的情況下可能造成嚴重後果。

此外，全球多個研究機構皆指出，心血管疾病患者感染新冠肺炎將更容易轉為重症或死亡。根據《美國醫學會雜誌》於3月刊登的研究顯示，新冠肺炎病患前3名合併症分別為高血壓占31％，心血管疾病占14.5％及糖尿病占10％；《歐洲心臟雜誌》的研究則指出，新冠肺炎中，高達四成患者罹患心血管疾病，新冠肺炎重症患者中也有二成為心血管疾病患者。

●70歲以上心臟衰竭比例提高 全台預計高達36萬名心臟衰竭患者

根據衛福部《2017年群體衛生福利品質指標報告》，充血性心臟衰竭是高盛行率及高復發率的疾病，2015年台灣心臟衰竭住院率大約是每十萬人口161.1，在HCQIP參與國共同評比當中位居第11位，較2010年前進4個名次。

中華民國心臟學會趙庭興秘書長說，已開發國家中約有1-2%的成人罹患心臟衰竭，而在70歲以上的人口當中，心臟衰竭的比例則會提高至10%；台灣360萬的老年人口中，預計有高達36萬位心臟衰竭患者，而且隨台灣的老年人口持續增加，心臟衰竭對於台灣國民健康的威脅也隨之遞增。

新冠肺炎的心血管疾病患者致死率高三至五倍 3大症狀莫輕忽

由於2013年美國心臟協會AHA公布的治療指引顯示，心臟衰竭治療應以患者為中心的照護，透過患者主動積極地參與自己的治療過程，患者將有更高機會接受照護內容、進行自我管理並遵從醫囑。

全球新冠肺炎死亡率約3.1%，而罹患新冠肺炎的心血管疾病患者致死率則為整體死亡率的三至五倍！黃瑞仁強調，心臟衰竭常見症狀為累、喘、腫，目前已有許多治療選擇，建議患者應規律回診並穩定用藥，若感到身體不適，務必及早就醫檢查，避免延誤病情。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)