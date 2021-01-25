小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(25日）財經重點。

【1】車用晶片荒 美德日盼台積伸援手

全球車用晶片大缺貨，據傳德國經濟暨能源部長Peter Altmaier致函給台灣政府，希望為德國處境艱難汽車產業提高晶片供給量。除了德國，包括美國、日本也都透過外交管道希望政府出面協請台積電加大供應車用晶片。

【2】投資上看百億 再生能源發電業者 有意落腳桃園

經濟部正「cook」一些招商投資大案，據了解，國內外有循環經濟相關業者將落腳桃園的科技工業區，運用「固體再生燃料」（SRF）發電，至少有二～三家業者都有興趣進駐該區投資循環經濟，設置再生能源發電廠，三家業者合計投資金額估逾50或上看近百億。

【3】出口競爭力續贏韓國 台幣、韓元REER差距 13個月最大

中央銀行力守新台幣匯價穩定，新台幣出口匯率競爭力遠勝韓元。國際清算銀行（BIS）最新公布的REER（實質有效匯率指數）統計顯示，2020年12月新台幣REER為108.59，韓元REER則是109.97，兩者差距為13個月最大，代表台灣出口價格競爭力續勝南韓。

【4】近月來漲幅逾36% BDI大漲 散裝船報價飆高

散裝船運市場今年氣勢如虹，過去一周運價雖有震盪，但也是逐步攀高，上周五（22日）海岬型船現貨市場日租24,631美元，與去年同日的5,911美元相較，是4.17倍價，巴拿馬型船日租14,934美元，是去年同期6,844美元的2.18倍價，超輕便型是2.08倍價，輕便型是1.80倍價，長約貨載運價與成交量齊揚，散裝族群全面看好。

【5】葉倫六方針 聚焦救經濟

拜登政府財長葉倫（Janet Yellen）的任命案預料25日將獲得參議院全院通過。葉倫領導下的財政部預期將聚焦於支持擴大經濟紓困，並加強與聯準會合作等六大政策方針，希望讓經濟盡快脫離疫情陰霾走向復甦。她強調國內投資比自貿協定更為重要，對於現行金融管制作法大致滿意，但擔憂虛擬通貨可能用於非法用途。

(中時新聞網)