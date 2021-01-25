衛福部立桃園醫院爆發院內感染，其中住在低風險綠區的案889及家人案890竟確診，由於找不到感染源，指揮中心昨晚緊急宣布桃醫全棟列紅區警戒，5000人立刻強制隔離，醫師姜冠宇直言疫情的確變嚴峻了，但最恐怖的關鍵點「過年」還未通過，因此須提高警覺，高鐵也應比照捷運禁止飲食。

指揮中心昨（24）日晚間緊急宣布，凡是1月6日至19日桃醫的出院病患、同住者、陪病者，及案889就醫時相關接觸者，即日起一律居家隔離14天，預估有5000人被匡列。指揮官陳時中也表示，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢並持續進行7天自主健康管理，未完成14天居家隔離者，待隔離完畢，再安排採檢。

醫師姜冠宇在個人臉書上表示，疫情的確變嚴峻了，指揮中心匡列5000人下重手，不是沒有原因的，但最恐怖的關鍵點「過年」還未通過。姜冠宇提醒，搭乘高鐵返鄉的民眾必須要提高警覺，他並認為高鐵此時應限制自由座，比照捷運不要開放脫口罩吃飯比較好。

姜冠宇說，現在的情況的確是比較危險一點，因為院內感染是確定的，至於有無爆發社區感染，目前是問號。姜冠宇表示，因為台灣現在仍可做疫調，若有一天爆發的確診個案多到無法疫調的地步，社區感染危機就會正式引爆。

(中時新聞網)