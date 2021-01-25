一名40歲羅先生，日前因連續頭疼兩星期，自行服用止痛藥後仍未改善，直到不慎在家跌倒，出現意識混亂、情緒起伏大等情況，緊急就醫檢查，確診為隱球菌引發的腦膜炎；所幸經給予抗生素治療後，患者已順利康復出院，後續持續接受回診追蹤。

●隱球菌存在土壤、植物 呼吸道吸入即會感染

隱球菌多存在土壤、鴿糞、植物等環境，屬於黴菌的一種，不僅會藉由呼吸道吸入感染，也可能經傷口或飲食感染，又以免疫力缺陷患者為高風險族群。衛生福利部南投醫院神經內科鄭耕兆醫師指出，隱球菌入侵身體後，會根據侵犯肺、皮膚黏膜、泌尿道、眼睛等不同器官出現不同症狀，但一旦感染中樞神經系統，則可能誘發腦膜炎，不得不慎。

●隱球菌與免疫疾病有關？ 多位患者皆檢測出抗體

南投醫院感染科廖嘉宏主任指出，這名患者在住院期間經詳細檢查也發現罹患少見的免疫疾病「抗GMCSF因子抗體症候群」，目前致病機轉尚未明確，不能確定是否與隱球菌感染有關，但臨床上已有多位隱球菌併發腦膜炎患者皆檢測出該自體免疫抗體。

隱球菌感染的症狀較不典型，容易被當成感冒，拖延就醫造成病症加劇。(圖/健康醫療網提供)

●隱球菌感染症狀不典型 容易拖延就醫治療

隱球菌感染的症狀較不典型，容易被誤以為是感冒，尤其許多民眾遭感染後，因不了解疾病的嚴重性而自行服藥，反而拖延就醫時期，使病症加劇。鄭耕兆醫師強調，若出現肺炎、頭痛、發燒、視力喪失甚至合併意識不清、譫妄、抽搐等症狀，應盡快就醫檢查，儘早確診，就能儘早接受適當治療。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)