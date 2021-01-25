上周五國際投資投人憂慮新冠疫情加劇，加上能源類股走勢疲軟，僅有科技股為主的那斯達克指數收紅，終場四大指數漲跌幅介於-1.84%~0.09%。其中，Apple、AMD、FB、特斯拉小幅收高；台積電 ADR下跌 3.74%；聯電 ADR上漲 2.70%。

因intel法說未如市場預期釋出委外訂單，上周五2330台積電開盤重挫3%，帶動加權指數下跌168點開出，盤中2317鴻海、2303聯電逆勢撐盤，終場加權指數收在16,019.03點，下跌134點，跌幅0.83%。

上周五台股收小紅十字線，短天期均線呈現多頭排列，成交量4,091.02億元，後續仍需維持價量同勢為宜。日KD指標、MACD柱狀體高檔向下。

目前國際股市持續攀高，台股維持延5日線緩步上揚，短線操作仍可留意半導體、IC設計、5G等具有成長性的相關題材，但台股市場資金輪動快速與假日台灣新冠疫情升溫，建議不宜過度追高，個股嚴設停損點。

(時報資訊)