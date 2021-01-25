大陸從1月下旬以來，各地方省市紛紛進入「兩會」期間，僅1月24日當天就有廣東、福建、湖南、湖北、海南、上海召開人民代表大會。在各地揭露的2021年政府工作報告中，京滬粵三地都重點提到金融面包含資本市場等改革創新。

據《證券時報》引述廣東省2021年政府工作報告，將深化財稅金融體制改革，並將積極防範化解經濟領域重大風險列入今年重點工作，提出如推進金融強省建設，提升廣州、深圳中心城市金融能級；深化城商行、農商行改革；展開「新三板」轉板試點。大力發展綠色金融等。

同樣在新三板改革上，北京市也在今年政府工作報告提及，指出將率先落地國家金融對外開放政策，並推動實施綠色金融、科創金融2個改革創新試驗區方案，以及推進數位貨幣試點應用等。

上海則在今年提出要推動金融對外開放和探索發展人民幣離岸交易。上海市市長龔正表示，將持續推動金融業擴大對外開放，集聚一批功能性、總部型機構，並推進數位人民幣試點，以及大力發展離岸貿易等新業態新模式，並培育一批「硬科技」企業科創板上市。

(旺報 )