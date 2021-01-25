衛福部立桃園醫院群聚感染擴大，昨（24）日晚間宣布緊急隔離約5000人。總統蔡英文深夜喊話，全面提升防疫作為，請全體國民共同配合，度過疫情的挑戰！

中央流行疫情指揮中心昨晚召開臨時記者會，由於桃園醫院疫情擴大，全棟病房升級紅色警戒，出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、與案889就醫時的相關接觸者，在1月6日至1月19日曾到過部立桃園醫院，即日起全數列入居家隔離14天。被匡列民眾即起強制禁止外出，將會有衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫，也可直接撥打1922提供資料，以利協助安排。

因應最新疫情狀況，中央流行疫情指揮中心宣布提升防疫措施，蔡英文也透過臉書宣導相關措施。（圖／摘自蔡英文臉書）

疫情中心回溯擴大衛福部桃園醫院居家隔離對象的範圍，蔡英文在臉書提醒相關接觸者，如果已完成14天居家隔離，將安排採檢，並進行7天自主健康管理。尚未完成14天居家隔離者，則將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

為使醫療院所提高警覺，將會在健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。蔡英文指出，此次所有接觸對象將近5000人，規模比較大，難免帶來不便，但還是要拜託大家，檢查一下自己的接觸史，主動配合防疫措施。

蔡英文喊話，此時此刻，需要台灣人民共同團結，只要每個人都謹慎落實防疫、互相體諒和協助，有信心台灣一定可以再次度過疫情的挑戰。

(中時新聞網)