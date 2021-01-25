正當疫情正無情摧殘日本社會之際，除了遠端工作蔚為一種趨勢外，也愈來愈多日本企業選擇周休三日，作為另種工作型態選項。

據悉，聯合利華紐西蘭(Unilever New Zealand)已在公司內，進行為期一年周休三日實驗。公司所有81名員工，每周多放一天假，但是帶薪假，也就是員工每周減少一個工作天，但薪資照領。

日本三大銀行之一的瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)上個月也跟進，安排員工實施周休三日。公司高層表示，周休三日讓員工工作與生活得以平衡，工作效率明顯提升外，也可帶來些許防疫效果。

日本瑞穗金融集團內，如瑞穗銀行，瑞穗信託和銀行，瑞穗證券，以及其它三家公司均於上個月開始周休三日，有的甚至可以選擇周休四日。但不若聯合利華紐西蘭那樣大方，日本瑞穗員工若選擇周休四日的，可以領六成薪。至於選擇周休三日的，可以領到約八成薪水。

周休二日工作型態，早在百年前就有西方國家開始實施。但日本則一直等到八零年代，才慢慢普及起來。

另外，微軟日本(Microsoft Japan)也於2019年8月開始採用周休三日，並且可領到薪水。同時，公司此舉也贏得逾九成員工好感。微軟日本表示，衡量周休三日有助減少辦公室用電量，減少影印紙張使用量，以及工作場所一切雜項開銷。

(時報資訊)