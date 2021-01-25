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新北市三重區昨（24日）清晨2時許，41歲蔡姓男子酒後失態與超商店員起爭執，2名員警到場後，蔡男甚至向員警飆罵三字經，屆臨深夜，員警依法將其壓制在地，過程中蔡男的妻小在一旁大聲哭吼「拜託不要打我爸」，甚至想出手制止警察執法，影片在網上曝光後，引起熱議。

據悉，41歲的蔡姓男子昨日飲酒後，在三重區某間超商中與店員發生糾紛，警方獲報趕往現場，蔡男卻仍情緒失控，不僅對著員警叫囂，甚至飆出x你娘等不雅字眼，警方依法壓制將其帶回警局管束，超商店員則表示不願提告。

有民眾直擊事發過程，並將影片上傳臉書社團《爆料公社二社》，透過影片可見，身形單薄的蔡姓男子站不穩，但口氣卻很大，手不停亂揮，一度指著員警鼻子猛罵髒話，其妻子邊攙扶邊意圖制止其行為，卻毫無壓制作用。

事發時間為凌晨2時，蔡男叫囂的聲音在寧靜的夜晚一清二楚，員警認為其行為已嚴重擾民，便依法壓制欲帶回警局，員警3度以扶腰方式將蔡男壓制在地，過程中蔡妻則在一旁不停哭吼，想阻止警察執法。

蔡男的兒子更從一旁的小巷邊跑邊哭吼：「不要打我爸」、「我拜託你們不要動手」、「我要錄影喔」等語，一度衝上前想出手阻止，遭另位員警攔下，但淒厲的哭喊聲引起住戶關注。

對此，發出影片的網友則認為，過程中警察對於酒醉男子已相當客氣，一直容忍，而這段警察執法的影片截至截稿時間已有2.7萬位網友按讚，留言數將近萬則，不少網友表示，「摔的太溫柔了，警察先生人真好」、「還幫他抬著，根本連碰地都沒，比演習還溫柔」、「支持警察，辛苦了」。

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(中時新聞網)