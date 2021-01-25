高雄市議員黃捷罷免投票案在即。(取自黃捷臉書)

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，罷捷團體呼籲民眾踴躍投票，黃捷則是要支持者踴躍投下不同意票，雙方互別苗頭。高雄市議員何權峰昨(24日)在臉書聲援黃捷，若是罷免過關，「那麼最後受害最深的不是黃捷，而是鳳山人」，因為接下來的一年多，鳳山只會剩下7席議員的席次。

何權峰表示，罷免最後受害的是鳳山人，因為將少一席議員，且罷免議員沒有補選，代表鳳山區將比三民區少一席議員。他說，作為三民區的議員來聊這些，是不是有點怪怪的，但大家都是高雄人，期望更努力打拼著的，就是讓整體大高雄的每個區域都越來越好，更希望每一個市民都能夠讓安居樂業。

在高雄的各選區劃分中，每4萬4049人分配一席議員席次，鳳山區、三民區都擁有8席議員，也是擁有最多議員席次的2個區。何權峰說，這也是為什麼要寫這篇文章的原因，因為「我們都知道在罷韓結束後，有一系列的報復性罷免連署行動，我們許多當時願意站出來表達市民心聲的民代，都是被報復罷免連署、被黑化的對象。在高雄，黃捷議員是這場報復性罷免的第一個，後面，或許還有其他的議員夥伴要面臨這樣的報復性罷免。」

依地方制度法第81條第1項規定，如果罷免真的成功了，議員所遺任期不足2年，且高雄市議會議員缺額未達總名額二分之一，將不再補選議員。何權峰認為，這不只是罷免掉一個議員而已，而是罷免掉了屬於鳳山人的權利，接下來的一年多，鳳山卻只剩下7席議員的席次，因此市民的不爽與報復，「最後受害最深的不是黃捷，而是鳳山人」。

(中時新聞網)